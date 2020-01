Demirtaş'tan AKP'ye: Kralınıza tansiyon hapı ayarlayın, 7 Haziran'da başkanlık hayali suya düşecek

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun "Haddinizi, hukukunuzu bilin. Bir daha bizim teşkilatlarımıza ait el altından bir tehdit duyarsak, söylüyorum sana Demirtaş, buradan Türkiye'ye ilan ediyorum, orayı kafana yıkarız senin" sözlerine cevap verdi. Demirtaş, "AKP Genel Başkan Yardımcısı açıkça tehdit ediyor, hakaretler savuruyor. Bizi tehdit eden AKP sözcülerine sesleniyorum. Siz kendi kralınıza tansiyon hapı ayarlayın. 7 Haziran'da tansiyonunu yükselteceğiz" dedi.

Demirtaş partisinin Sultanbeyli mitinginde konuştu.

Uşak'taki saldırı

Uşak'ta HDP'lilere yönelik saldırıya da değinen Demirtaş, "Sadece bir hafta içinde 10 seçim büromuz saldırıya uğradı. Daha dün Uşak'ta yaşananları gördünüz. Arkadaşlarımız barış ve kardeşlik eli uzatıyorlar. Polisin gözleri önünde HDP'lileri linç etmeye çalışıyorlar. Valilik izliyor" diye konuştu. "HDP'nin barajı aşması halinde Sultan'ın sarayı sallanacak" diyen Selahattin Demirtaş, "Bunun korkusuyla her yerde bize saldırıyorlar. Her yerde bize, partimize, her yerde sizin çalışmalarınıza saldıracaklar. Buna rağmen diyorum ki, asla bu tür provokasyonlara gelmeyin. Gerektiği yerde rakip partinin bayrağını asacak elamanı yoksa siz o bayrağı asın. Provokasyonlara gelmeyin" diye konuştu.

‘Başkanlık hayalleri suya düşecek’

Eleştirilerini sürdüren Demirtaş, "Bizi tehdit eden AKP sözcülerine sesleniyorum. Siz kendi kralınıza tansiyon hapı ayarlayın. 7 Haziran'da tansiyonunu yükselteceğiz. Sandık sonuçlarını gördüğünde başkanlık hayalleri suya düşecek. Sen ki ülkeyi teslim almaya çalışıyorsun. Halk nasıl bir güç olduğunu göstererek seni teslim alacak" ifadesini kullandı.

Soylu ne demişti?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, partisinin Yeşiltepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Haddinizi, hukukunuzu bilin. Bir daha bizim teşkilatlarımıza ait el altından bir tehdit duyarsak, söylüyorum sana Demirtaş, buradan Türkiye'ye ilan ediyorum, orayı kafana yıkarız senin" demişti.