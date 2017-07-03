Demirtaş'tan Adalet Yürüyüşü açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, partisinin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın Adalet Yürüyüşü hakkında “Benim Edirne’ye yürünmesi yönünde bir talebim yok” ifadesini kullandığını aktardı.

HDP, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne destek ziyaretinde bulunacağı açıklamıştı.

Gazete DuvaR’dan Özlem Akarsu Çelik’e konuşan HDP’li Yıldırım, şunları söyledi:

“Selahattin Bey meselenin Edirne’ye yürüme meselesi olmadığını, yürüyüşün tüm muhalif kesimleri buluşturmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi. Meselenin kendisinin tutukluluk hali ve mağduriyetinin ortadan kaldırılmasının ötesinde bir ‘adalet ihtiyacı’ olduğunu ifade ediyor ve bunun için yürüyüşün sözde değil pratikte de herkes için adalet sağlamaya evrilmesini önemsediğini belirtiyor.”

“Muğlak söylemlerin önüne geçilmesi”

“Selahattin Bey, toplumsal dinamiklerin bir arada ülkeyi düzlüğe çıkarma çabasının önemli olduğunu, muğlak söylemlerin ötesine geçilmesi ve toplumsal muhalefetin süreklileştirilmesi gerekliliğine işaret ediyor.”

HDP’nin açıklaması

HDP, yürüyüşle alakalı şu açıklamayı yapmıştı:

"Eş Genel Başkanımız Serpil Kemalbay, Eş Genel Başkan Yardımcılarımız Saruhan Oluç, Sezai Temelli, MYK üyelerimiz Beyza Üstün, Murat Mıhçı, Grup Başkanvekilimiz Ahmet Yıldırım, milletvekillerimiz Celal Doğan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca, Mithat Sancar ve Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Ahmet Türk; yarın (3 Temmuz Pazartesi) Adalet Yürüyüşüne destek ziyaretinde bulunacaklardır. Heyetimiz saat 14:00'te Kandıra Cezaevi önünde açıklama yapacaktır."