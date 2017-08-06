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Demirtaş'tan 'Adalet ve Vicdan Nöbeti'ne mesaj: Özgürlüğü ve barışı sağlayacak...

"Direnişin küçüklüğüne, büyüklüğüne, kitleselliğine, tekilliğine bakılmaksızın; kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi önemlidir"

06 Ağustos 2017 17:21

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul ayağı Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda tutulan 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne mesaj gönderdi. Demirtaş mesajında, "Eşitliği, adaleti, özgürlüğü ve barışı sağlayacak güçlü bir demokrasi ancak bizi bir arada tutabilir" dedi.

Selahattin Demirtaş bugün sona erecek 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne mesaj gönderdi. Mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ağır faşizan baskıların ve akıl almaz hukuk dışı uygulamaların kesintisiz yaşandığı bir dönemde başlatmış olduğunuz ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ eyleminizi kutluyor, başarılar diliyorum.

"Cesaret ön plana çıkarılmalı"

Faşizmin öncelikli ihtiyacı toplumun her kesiminde korku iklimi yaratmaktır. Bu nedenle faşizme karşı ideolojik mücadeleyi yok saymadan, cesareti ön plana çıkarmak acil bir gerekliliktir.

Bizler, içeride ve dışarıda, faşizmin panzehirinin cesaret olduğunu bilerek direnmek zorundayız. Direnişin küçüklüğüne, büyüklüğüne, kitleselliğine, tekilliğine bakılmaksızın, kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi önemlidir.

Toplumun her kesimini, HDP’nin başlatmış olduğu, faşizme karşı cesareti ve birlikte mücadeleyi esas alan bu anlamlı nöbetle dayanışmaya davet ediyorum."

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