Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- EDİRNE F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, Şanlıurfa\'nın Viranşehir İlçesi\'ne 2013 yılındaki ziyaretinde \'görevli memura hakaret ve görevi yaptırmama için direnme\' suçundan yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü. Duruşma, Demirtaş\'ın SEGBİS aracılığıyla katılmayı reddetmesi nedeniyle ertelendi.

BDP ve DTP tarafından Suriye sınırındaki Ceylanpınar\'da Suriyeli Kürtlere destek amacıyla 2013 yılı Ağustos ayında kapatılan düzenlenen ancak Valiliğin yasakladığı yürüyüş için Ceylanpınar\'a gitmek isteyen aralarında Selahattin Demirtaş\'ın da bulunduğu kalabalığa güvenlik güçlerince izin verilmedi. Bunun üzerine çıkan gerginlikte grupta bulunanların taşlı saldırısına güvenlik güçleri gazla müdahale etti. Olayların ardından dönemin Viranşehir Emniyet Müdürü ile bazı polisler, kendilerine hakaret eden Selahattin Demirtaş hakkında şikayetçi oldu. Bunun ardından haklarında 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ üyesi olarak tutuklanan savcı Yusuf Balar tarafından fezleke hazırlanan Demirtaş hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açıldı. Bugün Viranşehir 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 4’üncü duruşmasına Demirtaş, Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayı reddetti.

Davada olayla ilgili Demirtaş’tan şikayetçi olan 3 polisten 1\'i şikayetini çekerken, 2 polis ise hakaret ve tehdide maruz kaldıklarını ifade edip, şikayetlerini sürdürdü. Mahkeme heyeti; Demirtaş’ın bir sonraki oturumda da SEGBİS ile bağlanıp ifade vermemesi durumunda susma hakkını kullanmış kabul edeceğini belirterek duruşmayı erteledi.



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