Demirtaş'ın tutukluluk haline devam kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltı alınıp, tutuklanan Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 28-29 Ağustos'a ertelendi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan Demirtaş katılmazken, avukatları, yakınları ve bazı HDP milletvekilleri salonda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından iddia makamından görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, Demirtaş'a ait bazı ses kayıtları hakkında henüz bilirkişi raporu alınmadığını ve önceki celselerde alınan ara kararların bazılarının ikmal edilemediğini beyan ederek bu hususların tamamlanmasını talep etti.

Savcı, "atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması", "sanığın kaçma şüphesinin varlığı" ve "atılı suçların ceza miktarının üst sınırını göz önünde bulundurarak adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Demirtaş'a ait bazı ses kayıtları hakkında henüz bilirkişi raporu alınmadığını ve önceki celselerde alınan ara kararların bazılarının ikmal edilemediğini beyan ederek bu hususların tamamlanmasını talep etti.

Savcı "Atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması, sanığın kaçma şüphesinin varlığı ve atılı suçların ceza miktarının üst sınırını göz önünde bulundurarak adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı" gerekçesiyle Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Tutukluluğa devam kararı

"Tanık 'Mercek' hakkında yeniden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzakere yazılmasına, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ve davaya konu olan iddianamede 27, 28 ve 30’uncu fezlekede bahsedilen olaylara ilişkin görüntü kayıtları ve Demirtaş’ın bulunduğu tüm görüntü kayıtlarının Şırnak, Cizre ve Kızıltepe il, ilçe emniyet müdürlüklerinden istenmesine,

“Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılı tarafından hazırlanan iddianamenin 2’nci fezlekesinde yer alan 12 Kasım 2011, 13 Ocak 2011, 24 Mart 2011, 14 Temmuz 2012 ve 30 Ekim 2012 tarihindeki görüntü kayıtlarının bilirkişiye gönderilerek, raporlaştırılmasına,

“Demirtaş’ın milletvekilliği yaptığı 22 Temmuz 2007 ile 4 Kasım 2016 tarihleri arasında TBMM çatısı altında yaptığı konuşmaların TBMM’den istenmesine,

“Sanık müdafileri tarafından Anayasa’ya eklenen geçici 20’nci maddenin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla mahkememiz tarafından somut norm denetim (itiraz yoluyla) Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması yönünde talep edilmiş ise de, mahkememizin 14 Şubat 2018 tarihinde buna ilişkin ret kararı verdiği anlaşıldığından yeniden ret kararı verilmesine,

“Sanık müdafilerinin Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla mahkememizin somut norm denetim (itiraz yolu) yoluyla AYM’ye gönderilmesi istenmiş ise de; Anayasa’nın 148/1 maddesi gereğince OHAL’lerde çıkarılan KHK’lerin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla AYM’ye dava açılamayacağı hüküm altına alındığından bu talebin reddine.”

Dava fezlekelerden oluşuyor

Demirtaş, "Örgüt kurma ve yönetme”, “Örgüt propagandası” ve “Suç ve suçluyu övme” iddialarıyla suçlamalarıyla yargılanıyor. Diyarbakır’da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınmıştı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davası, daha önce kendisi hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen 31 fezlekenin toplamından oluşuyo