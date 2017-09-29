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Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi çevresinde eylem yasağı

HDP, Meclis Grubu'nu Selahattin Demirtaş ile Abdullah Zeydan'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi önünde toplanacaklarını açıklamıştı

29 Eylül 2017 21:42

Edirne Valiliği, HDP'nin pazar günü Meclis Grubu'nu toplayacağı, Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun 4 kilometre yarıçaplı alan içinde her türlü basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, HDP sözcüsü Osman Baydemir, dün Ankara'da yaptığı açıklamada 1 Ekim yasama yılı etkinliklerine katılmayacaklarını ve pazar günü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi önünde toplanacaklarını açıkladı.

Eylem yapmak ve drone uçurmak yasaklandı

Edirne Valiliği, bu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresinde etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun dış emniyet duvarının bulunduğu noktalar merkez olmak üzere 4 kilometre yarıçaplı alan içerisinde, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri, protesto eylemi, oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası ve bildiri dağıtma vb. etkinliklerin ve belirtilen yerdeki drone uçuşlarının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'inci maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ile 66'ncı maddeleri gereğince; 30.09.2017 tarihinden itibaren yasaklanması, bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlara göre adli ve idari işlem yapılması karara bağlanmıştır."

 

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