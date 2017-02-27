Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, “PKK üyesi olmak” suçundan hükümlü ve tutuklu bulunan 6 kişi, olağanüstü hâl (OHAL) nedeniyle getirilen kısıtlamaları ve ceza infaz kurumunun uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde "PKK üyesi olmak" suçlarından hükümlü ve tutuklu bulunan S.C., A.K., M.B., E.B., Z.O. ile R.K.'nın, OHAL nedeniyle getirilen kısıtlamaları ve ceza infaz kurumunun uygulamalarını öne sürüp, protesto etmek için süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığı bildirildi.

25 Şubat günü başlatılan eylemin sürdüğü öğrenildi.