Demirtaş'ın savunmasının bulunduğu bilgisayar çalındı

Felat BAZORSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde eski Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar\'ın avukatlık bürosuna giren hırsızlar, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın 7 Aralık\'ta görülecek duruşması için hazırlanan savunmanın bulunduğu bilgisayar ile 2 bilgisayarı çaldı. 2 bilgisayarı sokakta bırakan hırsızlar, Demirtaş\'ın savunmalarının bulunduğu bilgisayarla ortadan kayboldu.

HDP\'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın da avukatlığını yapan Diyarbakır Barosu eski Başkanı Mehmet Emin Aktar’ın merkez Yenişehir ilçesi Lise Caddesi\'nde 4 meslektaşı ile paylaştığı avukatlık bürosu dün gece soyuldu. Demir korkuluklarına tırmanarak balkona, oradan da büroya giren hırsızlar, 3 bilgisayarı çaldı. Hırsızlar, bilgisayarlardan 2\'sini sokakta bırakıp, 7 Aralık\'ta yapılacak duruşma için Demirtaş\'ın savunmaları olan bilgisayarı alıp kayıplara karıştı.

Hırsızlık ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatırken, Aktar\'ın bürosunun son 1 yıl içerisinde 4 kez soyulmaya çalışıldığı, 2 hırsızlık girişiminin başarısız olduğu , 2 hırsızlık olayında ise bilgisayarların çalındığı belirtildi.

