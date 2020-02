Demirtaş'ın savunmasında ikinci gün: İmralı'dan talimat gelmedi, hükümet talimat diye sundu

"Terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" suçlamaları nedeniyle Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunaneski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bugün (15 Şubat 2018) Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı. 142 yılla yargılanan Demirtaş davanın ikinci gününde savunmasına yargıyı eleştirerek başladı. Demirtaş, duruşmanın ilk günü yaptığı savunmada söylediği "2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığım İmralı üzerinden geri çektirilmeye çalışıldı” sözlerinin basında yanlış yer aldığını belirterek “İmralı’dan talimat gelmedi, hükümet bunu 'talimat' diye sundu” dedi. Demirtaş'ın savunmasının uzun olması nedeniyle duruşma yarına ertelenirken, mahkeme heyetinin yarın ara kararını açıklaması bekleniyor

Duruşmaya yeni HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ve çok sayıda milletvekili ile yaklaşık 50 avukat katıldı. Duruşmanın başında Mahkeme Başkanı Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili Hakan Taş'ın duruşmayı izleme talebinde olduğunu söyledi. Daha önce aynı başvurunun reddedildiğine dikkat çeken Mahkeme Başkanı yeni bir karar almaya gerek olmadığını söyledi.

TIKAYIN - Selahattin Demirtaş: Öcalan'ın el yazısı 'Referandumda Evet oyu verin' talimatını bize bakan getirdi

"Duruşma kamuya açık yapılsın"

Davanın ikinci gün oturumunda savunmasına duruşmaların kamuya açık yapılması gerektiğini belirterek başlayan Demirtaş, "Dava basın üzerinden hazırlanıyor. Basına bu kadar güveniliyorsa, keşke duruşma canlı yayınlansa" dedi.

Demirtaş savunmasına şu sözlerle devam ediyor: "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı oğlunu, 17-25 Aralık’ta ifade vermeye göndermedi. Erdoğan ile Gül ayrı ayrı 'Hakan Fidan’ı ifadeye ben göndermedim' dediler. Hangi yargıya güvenmiyorlardı, bizi göndermek istedikleri yargıya. Benim için "O şahıs teröristtir" diyor. Atatürk’e hakaretten tutuklanan biri için 'Olay yargı sürecine girdiği için kendimi yargı yerine koyarak değerlendirmem doğru olmaz' diyor. Kavurmacı ile ilgili 'Bu konu yargıyla alakalı. Bir şey diyemem' diyor..."

Demirtaş, "Dava basın üzerinden hazırlanıyor. Basına bu kadar güveniliyorsa, keşke duruşma canlı yayınlansa. Beni suçlamaya gelince son derece aleni, duruşmaya gelince çok sayıda tedbir alınıyor. Kamudan, halktan uzaklaştırılmaya çalışılan bir dava süreci. İktidar yargılamayı kamuoyundan gizlemeye çalışıyor" dedi.

Gözaltına alındıkları sürece dair değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinde, 6 savcının talimatıyla eş zamanlı çok sayıda milletvekilinin evinin basılması için, "Bu ancak siyasi iradenin koordine edebileceği bir şey" dedi.

"İsteyen izleyebilse 500 bin kişi izler"

Duruşmayla ilgili katılım eleştirisini sürdüren Demirtaş'a mahkeme başkanı, "İsteyen herkes izleyebiliyor" dedi. Demirtaş, bu sözlere "İsteyen izleyebilse 500 bin kişi izler" yanıtı verdi. Mahkeme başkanı "Gelen herkesi alıyoruz" diye tekrar etti, Demirtaş, "İsteyen herkes gelemiyor. İsteyen gelse sonuçta 50 kişilik koltuk ayrılmış durumda" dedi.

Gözaltına alındıkları sürece dair değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, gözaltına alındıkları gün Diyarbakır havalimanında bir uçağın cezaevine götürmek için beklediğini söyledi. Gözaltı devam ederken Silivri ve Kandıra cezaevlerinde yerlerin hazırlandığını söyleyen Demirtaş, kendisiyle ilgili belgenin üzerinde Kandıra Cezaevi yazdığını, gözünün önünde bunun üzerinin çizilerek Edirne Cezaevi yazıldığını anlattı.

"Çözüm sürecinin günah keçisi ilan edildik"

Çözüm sürecinin başarısı için birçok şey yaptıklarını anlatan Demirtaş, "Bir gün çözüm süreci başarıyla sonuçlanacaksa madalyayı biri takacak. Başarısız olursa hesabını bizden soracaklar' dedik. Çözüm sürecinde arabulucu olanlar ilk günah keçisi olur. Bu davanın bir yönü de budur. ‘Çözüm sürecinin başarısızlığının sorumlusu HDP ve Eş Başkanı Demirtaş' algısı oluşturularak birçok fezleke böyle oluşturulmuştur" dedi.

"Yargının o akdar acelesi vardı ki"

Yargılamanın sürdüğü en uzak cezaevi neredeyse oraya götürüldüklerini anlatan Demirtaş, "Bizi gece yarısı evleri basıp alacak kadar yargının acelesi varsa, bir gün önce Meclis çıkışında alabilirlerdi ama yapmadı. O kadar acelesi var ki evi basıp alıyor. 1 gece nezarette tutuyor sonra savunma almak istiyor. Bir an önce huzura getirmek istiyor. Ama aynı yargı 1150 km ötedeki cezaevine götüren işleme sessiz kalıyor. Edirne Cezaevi'nde tutulurken bütün görüşmelerimiz hiçbir gerekçe göstermeden kayıt altına alındı" diye konuştu.

"Bu ülkenin hiçbir vatandalı düşman değildir"

Biz cemaatin bizim hakkımızda yürütmüş olduğu hukuksuz davaları deşifre ettiğimizde daha 17/25 Aralık operasyonları başlamamıştı. Bugün cemaatin yargısı ve polisi deşifre olmasına rağmen biz halen fetö’nün ürettiği delillerle yargılanmaya devam ediyoruz. Altı ilin başsavcısı ne ilginçtir aynı anda vekil arkadaşımızın evinin basılmasına karar vermiştir. Bunu kim koordine etti? Yargı bunu koordine edemez, bunu siyasi irade koordine etti, bize siyasi operasyonlar yapılıyor dememiz bundandır hamasetten değildir. Gün gelecek bu iktidar gidecek. Bunlar demokrasiyi sekteye uğratsalar da Türkiye; demokratik hukuk devleti olarak gelişmesini sürdürecektir. İşte o zaman bu siyasi operasyonları yapanlar ve bir parti adına faaliyet yürüten bürokratlar bağımsız, adil yargı önünde hesap verecekler. İddia makamı bize yükleyeceği bir suç olmadığı için bize ‘biz suçsuzluğumuzu ispatlama’ yükümlülüğü yükletilmiştir. Bu külfet bize yükletilemez. Bizlere aynı gece aynı anda operasyon yapanlar, biz daha sorguya çıkmadan, havaalanında sabahtan uçaklar hazırlanmış. Eğer adil bir yargılama varsa yürütme bizim tutuklanacağımızı nereden biliyor. Havaalanında Milletvekili arkadaşlarım THY’ye ait uçağa bindirildiler ben ve Eş Başkan arkadaşım Figen Yüksekdağ özel jet ile önce Kandıra’ya orada Eş Başkan Figen Yüksekdağ arkadaşım bırakıldı, beni aynı Jet ile Çorlu’ya oradan da helikopter ile Edirne stadyumuna götürüldüm. Bunu niye anlatıyorum; yapılanların nasıl koordine edildiği, koordine edenlerin yargı olmadığı siyasi iktidar olduğu ve yapılanların siyasi operasyon olduğunu somutlaştırmak için anlatıyorum. Üstelik bizim tutuklanmamız için bu kadar koordine olanlar 15 aydır beni mahkeme önüne çıkarmıyorlar, güvenlik gerekçesiyle SEGBİS ile savunmam yapmam için kararlar veriliyor, bizi Edirne’ye götürmek için koordine olanlar mahkeme önüne çıkmak için mi koordine olamıyor.

"Bu ülkeyi seven insanlarız"

İsteniyorki bize her şey yapılsın, bize her türlü ayırımcılık uygulansın ama biz sesimizi çıkarmayalım. Biz kimiz; biz 6 milyon oy almış 15 milyona tekabül eden bir partiyiz, bu ülkenin asli unsurlarıyız, bu ülkenin sahipleriyiz, paryası değiliz. Bu ülkenin hiç bir vatandaşı düşman değildir. En ağır suçu işlese de adı; zanlı, sanık, şüpheli olur. Düşman değildir. Biz de bu ülkeyi seven insanlarız, farklı siyasi görüşe sahibiz o kadar. Ama biz 100 yıldır bunu anlatmaya, ispatlamakya çalışıyoruz. Adalet hükümetin değil, mülkün temelidir. Yargı bunun farkında olmalıdır. Hükümetler, parlementolar değişir. Ama yargının değişimi özgürlüğe, adalete doğru olmalıdır. İktidar medyasının manipülasyonu ile 54 kişinin ölümü kamuoyunda bana fatura edilmeye çalışıldı. Oysa hukuken böyle bir iddianame yok. Ben 1-3 yıl ceza istenen bu fezlekeden tutukluyum.Cezanın infazını tutuklu olarak bitirdim. 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hayatını kaybedenlerle ilgili benim hakkımda bir iddia yoktur. Sadece 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüş Hakkında Kanuna muhalefetten yargılanıyorum. Kamuoyu yanlış yönlendiriliyor."

"Örgüt yöneticiliği sonradan eklendi"

Demirtaş, ‘örgüt üyeliği’ iddiası ile hazırlanan fezlekenin daha sonra ‘örgüt yöneticiliği’ne dönüştürüldüğünü bunun yasa dışı olduğunu söyledi. Demirtaş bunun için ayrı bir fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmiş olması gerektiğini ifade etti. Demirtaş, 6-7 Ekim ile ilgili suçlamanın da tutuklamayı gerektiren katalog suçlardan olmadığını iddia etti.

Mahkeme Başkanı ise Demirtaş’ın iddianameye yeniden bakmasını istedi.

"Yoktan var edilmiş bir iddianame"

Niteliksiz bir iddianame ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Demirtaş hazırlanan fezlekelerle ilgili örnekler verdi. Demirtaş, “Önünüzdeki iddianame özel planlanmış, hassas çalışma ürünü, yoktan var edilmiş bir iddianamedir” dedi.

"Birlikte yargılanmalıyız"

"İddianamede çözüm sürecinin hiç gözetilmemiş. Çözüm sürecinin içinde AKP yetkilileri, bakanlar olduğunu, yargılama olacaksa herkesin yargılanması gerekir. Suçlama devam edecekse hep birlikte yargılanmamız gerekirdi. Hepimizin cezalandırılması gerekir. Ama bu yapılmayacaksa Selahattin Demirtaş’ın günahı ne?” diye sordu.

"FETÖ delilleriyle mi yargılanacağım?"

İddianamede bulunan ortam dinlemelerinin tamamının yasadışı olduğunu, dinleme kararlarının altında bugün FETÖ sanıklarının olduğunu söyleyen Demirtaş, “FETÖ’nün ürettiği delillerle mi Selahattin Demirtaş’ı yargılayacaksınız” dedi.

"Adil yargılamaya inancım sıfır"

Demirtaş, ayrıca şunları kaydetti:

"İddianame ekinde dinleme tapelerinin kaydının olması gerekir. Selma Irmak, Osman Baydemir'le konuşmalar kaydedilmiş ama bu kişilerin parti yöneticisi olduğu yazılmamış. İçeriği değiştirilmiş. Dinleme yapanların tamamı FETÖ'den, usulsüz delil üretmekten tutuklu. İdris Baluken tahliye edildi. 18 gün sonra Diyarbakır savcısı itiraz etti, bugüne kadar böyle bir usul yok, inceleyecek merci yok. Savcının kanunda böyle bir yetkisi yok. Baluken dosyasında ilk kez icat edildi. Bir IŞİD'linin dosyasında svc itirazı reddedildi. Vekillerimizin çoğunun olmayan usulle tahliyelerine itiraz edilip yeniden tutuklandılar. En sonda akıl edip OHAL KHK’sine eklediler. Adil yargılamaya inancım sıfır. Yoksa hatrınızı kırmazdım sayın heyet! Ama zerre inancım yoktur. Bugüne kadar yapılanlar yapılacakların garantisi.”

"Kandile giderken hükümet ile irtibattaydık"

"Çözüm sürecinde Kandil’e kafamızın estiği gibi gitmiyorduk. Giderken de gelirken de hükümet yetkilileriyle irtibattaydık. Dosyalarda telefon dinlemelerine dair de ifadeler bulunuyor. Görüşmelerim milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanlarımız ve Selma Irmak gibi isimlerdir. Fakat içeriklerine dair dosyalarda bir şey bulunmuyor. Dinlemeleri yapanlar FETÖ’den tutuklular. Dokunulmazlığım varken bu dinlenmelerin yapılması yasalara aykırıdır. O dinlemeleri yapanların amacı çözüm sürecini bitirmekti. Ve Cemaat sürecin altını oydu. Elinizde cemaat ürünü olmayan delil yok mu? Baştan savma bir çalışma söz konusu.”

6-8 Ekim olaylarına değinen Demirtaş şöyle devam etti: "Neden savcılık bir, iki ve üç numaralı fezlekelere yönelik ek delil aramamış da sadece bu olaylara ilişkin 45 klasör delil arayışına girmiş? Çünkü burada özel bir yoğunlaşma var. Bunun siyasi bir tutum olduğu görülüyor. Tutuklanmamın bu dosyada yapılmasına ilişkin ağır siyasi bir baskı var. Dosyada tek bir isim zikrediliyor, Yasin Börü. Diğerleri önemli değil, onların isimleri geçmiyor. Yasin Börü'nün vahşice katledilmesi bir barbarlıktı, bunu yapanlar insanlıktan nasibini almamıştır. Eğer iddia edildiği gibi bunda katkım varsa, aynı alçaklık bana da bulaşmıştır. Ancak bunu bana nasıl bulaştırmaya çalıştıklarını ispatlayacağım. Onun bir çocuk olarak annesi ve babasının acısı ne kadar kıymetliyse, Gaziantep'te linç edilen HDP'li ile İzmir'de öldürülen partilinin annesi ve babasının da acısı kıymetlidir. Bu süreçte, 'Demirtaş'ın çağrısıyla sokağa döküldüler, 54 kişiyi katlettiler' haberleriyle aleyhimde kampanya yürüttüler."

"İmralı'dan talimat gelmedi, hükümet talimat diye sundu"

Birçok kez çözüm sürecinin bitirilmesiyle tehdit edildiklerini anlatan Demirtaş, duruşmanın ilk günü yaptığı savunmada verdiği örnekleri hatırlattı. Sözlerinin basında yanlış yer aldığını ifade eden Demirtaş, "İmralı'dan talimat gelmedi, hükümet bunu ‘talimat’ diye sundu" dedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek

Demirtaş’ın savunmasının uzun olması sebebiyle mahkeme başkanı ikinci gününde de duruşmaya ara verdi. Yarın devam edecek olan duruşmada Demirtaş, iddianameye dair değerlendirmelerini sürdürecek ve taleplerini sıralayacak. Mahkeme heyeti yarın ara kararını verecek.