Demirtaş'ın kelepçe takılmasını reddederek gitmediği duruşma ertelendi

Tutuklandıktan 245 gün sonra ilk kez fiziken hâkim karşısına çıkması beklenen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kelepçeli götürülmek istenmesi üzerine duruşmaya katılmadı. Demirtaş'ın duruşması 24 Kasım 2017'ye ertelendi.

Demirtaş, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada bugün hazır bulunarak ifade verecekti. Duruşma salonunda önünde bekleyiş sürerken, Demirtaş’ın duruşmaya gelmeyeceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Demirtaş, kelepçeli getirilmek istenmesi üzerine duruma itiraz ederek duruşmaya gelmeme kararı aldı. Demirtaş, tutuklandığı 4 Kasım 2016’dan bu yana hakkında açılan davaların duruşmalarına SEGBİS ile katılıyordu.

"Halen milletvekiliyim, kelepçeyi kabul etmiyorum"

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, konuya ilişkin bir bilgi notu paylaştı. Demirtaş’ın bugün Ankara Adliyesi’nde görülecek duruşmaya bizzat katılma talebinin 30 Haziran günü kabul edildiği belirtilerek Demirtaş’ın duruşmaya katılmama kararı almasına ilişkin şunlar ifade edildi:

“Demirtaş, bu sabaha karşı saat 03:40'ta Edirne Cezaevinde, yola çıkmak için geldiği servis aracında kendisine kelepçe takılmasının istenmesi üzerine Jandarma Bölük Komutanı ve nöbetçi müdür ile bir görüşme yapmıştır. Görüşmede halen milletvekili olduğunu, dokunulmazlığının devam ettiğini, kelepçe takılması halinde duruşmaya gitmeyeceğini ifade etmiştir. Jandarma Bölük Komutanının kelepçesiz götüremeyeceklerini ifade etmesi üzerine Demirtaş, kendisinin halk iradesiyle seçilmiş bir milletvekili olduğunu belirtmiştir. Kelepçe takılması konusundaki takılması üzerine Demirtaş, saat 04:10'da kaldığı odaya geri dönmüştür.”

Demirtaş reddetti

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekkili Demirtaş'ın SEGBİS'i de kabul etmediğini söyledi.

Ardından avukatlar, halen milletvekili olan Demirtaş'a kelepçe takılması bütün topluma bir mesaj olduğunu belirterek bunun "kabul edilemez" olduğunu söylediler.

Mahkemeyi protesto ederek savunma yapmayacaklarını ifade eden avukatlar, duruşma salonunu terk etti.

Demirtaş: Halk iradesinin onurunu koruyacağız

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kelepçe takılması nedeniyle gelmediği duruşmaya ilişkin avukatları aracılığıyla ilettiği notta, “Adaletsizliğe karşı her halükarda direneceğiz ve temsil ettiğimiz halk iradesinin onurunu koruyacağız” dedi.

Demirtaş, şunları ifade etti: “Dün de duruşmaya getirilmemem halinde tek problemin ring aracında seyahat boyunca bileklerime kelepçe takılması uygulamasının kabul etmediğim olduğu anlaşılmalıdır demiştim. Ben halen dokunulmazlığı devam eden görevde bir milletvekiliyim. Halkın iradesini temsil ediyorum. Saatlerce sürecek bir ring yolculuğunda kelepçe uygulamasını yasadışı ve ahlak dışı buluyorum. Kelepçe takılmasını kabul etmediğim için de sabah saat 04.00 sıralarında cezaevi kapısından ring aracına bindirilmeden hücreme geri getirildim. Tutuksuz olduğum bir dosyada bile bu şekilde adil yargılanma hakkım engellendi. Tutuklu olduğum dosyada ise yargılanacağım mahkeme ve günü 8 ay geçmiş olmasına rağmen halen belli değildir. Adaletsizliğe karşı her halükarda direneceğiz ve temsil ettiğimiz halk iradesinin onurunu koruyacağız.”

Avukatların duruşma salonunu terketmesinin ardandan mahkeme heyeti duruşmayı 24 Kasım'a erteledi.

Beştaş'tan soru önergesi

Beştaş, ayrıca konuya ilişkin olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi şöyle:

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

7 Temmuz 2017 tarihinde Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş’ın Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da duruşması gerçekleşmiş olup duruşmaya Sayın Demirtaş’ın bizzat kendisinin katılması yönündeki talebini mahkeme 30 Haziran 2017 tarihinde kabul etmiştir. Sayın Selahattin Demirtaş hâlihazırda halkoyları ile temsil kabiliyetini haiz bir milletvekili ve partimizin eş genel başkanıdır. Öte yandan duruşmaya bizzat katılımın sağlanması asgari bir hak olup yargılamanın sağlıklı yürütülmesinin ve yüz yüzelik ilkesinin de gereğidir. Ancak ne var ki; Sayın Demirtaş, bu sabaha karşı saat 03.40’ta Edirne Cezaevinde, yola çıkmak için geldiği servis aracında kendisine kelepçe takılmasının istenmesi üzerine Jandarma Bölük Komutanı ve nöbetçi müdür ile bir görüşme yapmıştır. Görüşmede hâlihazırda milletvekili olduğunu, dokunulmazlığının devam ettiğini, kelepçe takılması halinde duruşmaya gitmeyeceğini ifade etmiştir. Jandarma Bölük Komutanının kelepçesiz götüremeyeceklerini ifade etmesi üzerine Demirtaş, kendisinin halk iradesiyle seçilmiş bir milletvekili olduğunu belirtmiştir. Kelepçe takılması konusundaki dayatma üzerine Demirtaş, saat 04.10’da kaldığı odaya geri dönmüştür.

Bu bağlamda;

Sayın Demirtaş’a kelepçe takılması yönündeki talimat Başbakan olarak sizin tarafınızdan mı verilmiştir? Şayet tarafınızca bu şekilde bir talimat verilmediyse talimatı kim vermiştir?



Mevzuatta kelepçe takılmasına dair bir düzenleme olmadığı halde Eş Genel Başkanımıza kelepçe takılmasına ilişkin teşebbüs ve niyet ne anlama geliyor?



Sayın Demirtaş’a kelepçe takılmasına yönelik girişim ile asıl hedeflenen halkın iradesi midir?



Hâlihazırda halkın oyları ve iradesi ile seçilmiş olan Sayın Demirtaş’ın seçilmiş milletvekili olarak tarafınızdan farkı nedir?

Tarafınızın da seçilmiş bir milletvekili olduğu nazara alındığında, bir milletvekiline kelepçe takılması sizin için ne ifade ediyor?



Tarafınızın da seçilmiş bir milletvekili olduğu nazara alındığında, size oy vererek iradesini teslim eden halkın onurunun incitildiğini düşünmüyor musunuz?



Sayın Demirtaş’ın tutuksuz olarak yargılandığı bu dosyada dahi adil yargılanma hakkının engellenmesinin anlamı nedir?



Duruşmaya bizzat katılarak savunma yapmak temel bir hak olup Sayın Demirtaş’ın bu haktan mahrum edilme gerekçesi nedir?



Sayın Demirtaş’ın fiziken duruşmaya katılması dahi yaşadığı hukuksuzluğun ortaya çıkacak olmasından ötürü mü engellenmektedir?



Sayın Demirtaş şahsında halkın iradesi mi yok sayılmaktadır?

Sayın Demirtaş şahsında “kelepçe” uygulaması halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik değil midir?



Sayın Demirtaş’a uygulanan bu tecrit ve hukuk dışı uygulamalar ne zaman sona erecektir?