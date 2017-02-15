“Demirtaş’ın İşkenceyi Önleme Komitesi’ne yazdığı mektup kayıp!”

HDP Bingöl Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, partisinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İşkenceyi Önleme Komitesi’ne (CPT) yazdığı mektubun kaybolduğunu söyledi.

dihaber’in haberine göre, Özsoy, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Özsoy, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İşkenceyi Önleme Komitesi’ne (CPT) kapalı zarfta, APS ile mektup gönderdiğini ancak bu mektubun kaybolduğunu belirterek, “Bu mektupta kendi durumunu değil Kandıra ve Silivri’deki milletvekillerimizin durumunu detaylı bir şekilde yazdı. 15 Aralık’ta cezaevi idaresine verilen mektup tam 2 aydır bir türlü adresine ulaşmadı. Biz Türkiye’de PTT nezdinde girişimlerde bulunduk. CPT de Fransa’daki posta şirketleri üzerinden araştırma yaptı. Mektup şu an kayıp. Bu konuda hukuki işlemleri başlatacağız” dedi.

"Keyfi bir blokaj konulmuş durumda"

Yurt dışından çok sayıda resmi veya dost heyetin eş başkanlar ve milletvekillerini ziyaret etmek için başvuruda bulunduğu bilgisini veren Özsoy, “Biz başvuruların sayısını unuttuk. Ancak henüz tek bir heyet, Adalet Bakanlığı’ndan olumlu veya olumsuz bir cevap alamadı. Keyfi bir blokaj konulmuş durumda. Örneğin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı ve grup başkanvekillerinin içinde olduğu Başkanlık Komitesi 2 aydır başvuruyor. Özellikle Edirne Cezaevini ziyaret etmek istediklerini belirtiyorlar. Talep karşılanmadığı için Türkiye ziyaretlerini ertelediler. Sadece AKPM heyeti değil, sayısız heyet Adalet Bakanlığına başvuruyor ama bakanlıktan keyfi bir şekilde cevap alamıyorlar. Bu durumu kınıyoruz ve Adalet bakanını adil olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Ağca'nın Çakıcı'ya ziyareti

Mehmet Ali Ağca’nın Bolu cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı’yı özel izinle ziyaret etmesini hatırlatan Özsoy, “Ama biz milletvekilleri olarak eş başkanlarımızı ve milletvekillerimizi ziyaret edemiyoruz. CHP milletvekilleri hem gazetecileri hem bizim milletvekillerimizi ziyaret ediyor ama HDP’ye bu hak verilmiyor. CHP’ye de müsaade edilmesin demiyoruz tabii. HDP’ye yönelik bu çirkin tutumun sonlanması gerekiyor. Mehmet Ağar cezaevindeyken sanat, spor ve siyaset dünyasından yüzlerce insan kendisiyle hüküm giydiği halde görüşüyordu. Bizim eşbaşkanlarımız hüküm giymedi ve yaptıkları konuşmalardan yargılanıyorlar. Erdoğan Pınarhisar Cezaevindeyken 10 binlerce ziyaretçi ile görüştüğünü böbürlenerek söylüyor, bu daha çarpıcı başka bir örnek” diye kaydetti.

Son birkaç gündür HDP ve bileşenlerine dönük artan gözaltılara da değinen Özsoy, “Toplumsal muhalefeti bastırmak için Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ciddi bir kampanya yürütüyor. Şu an çok net bir durum var; bizim eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız suç işledikleri için değil Erdoğan’ın başkanlık hayalini bozabilecekleri için cezaevindeler. Son 3 gün içinde yüzlerce üyemiz gözaltına alındı. HDP’yi çalışamaz duruma getirmeye çalışıyorlar. Şu son 3-4 aylık süreç de referanduma hazırlık süreci. Eşbaşkanlarımızın ve milletvekillerimizin kamuoyuyla bağını koparmaya çalışıyorlar. Ama bugün terazisini bozduğunuz kantar, günü gelir sizi de tartar” ifadelerini kullandı.