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DEMİRTAŞ'IN HINIS MİTİNGİNE SORUŞTURMA ERZURUM (A.A)

06 Ağustos 2010 15:32

-DEMİRTAŞ'IN HINIS MİTİNGİNE SORUŞTURMA  ERZURUM (A.A) - 06.08.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Erzurum'un Hınıs ilçesinde katıldığı mitingle ilgili ''yasa dışı slogan atıldığı'' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik şube Müdürlüğünce, önceki gün Hınıs ilçesinde BDP'nin düzenlediği ''Referandumu Boykot Mitingi''nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı tespit edildi. Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı, kamera kayıtlarını incelemesinin ardından mitingle ilgili ''yasa dışı slogan atıldığı'' gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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