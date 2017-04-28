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Demirtaş’ın Erciş davasında karar

Davada, “kovuşturmanın ertelenmesine ve 3 yıl içinde aynı suçun işlememesi halinde davanın düşürülmesine” karar verildi.

28 Nisan 2017 01:22

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Erciş’te yargılandığı davada, “kovuşturmanın ertelenmesine ve 3 yıl içinde aynı suçun işlememesi halinde davanın düşürülmesine” karar verildi.

dihaber'in haberine göre, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, Van’ın Erciş ilçesinde 7 yıl önce yaptığı bir konuşmadan dolayı hakkında açılan davanın ikinci duruşması Erciş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Bir önceki duruşmada “salonda hazır bulunma” talebi reddedilen Demirtaş, bu karar üzerine bugünkü duruşmaya SEGBİS’le katılmadı. 

Demirtaş’ın katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu. 

“Güvenlik ve ulaşımın” gerekçe gösterilerek Demirtaş’ın mahkeme salonuna getirilmemesinin açıklanabilir bir yanının olmadığını belirten Avukat Esra Akgün, “Sanık olmazsa mahkeme olamaz, hükmü çiğnenmiştir. Müvekkilimin duruşmada hazır bulunmaması için herhangi bir gerekçe yok” dedi.

Avukatlardan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, “kovuşturmanın ertelenmesine ve 3 yıl içinde aynı kapsama giren bir suç işlememesi halinde kamu davasının düşürülmesine” karar verdi. 

 

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