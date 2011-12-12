Demirtaş'ın dokunulmazlığı tehlikde



T24 - Demirtaş'ın, 2009'da gelen PKK'nın 'barış grubu' hakkındaki konuşması nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması istendi.





Radikal gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, referandum öncesi Midyat’ta yaptığı mitingde “Habur’dan giriş yapıp da Midyat’ta kafese tıkılan barış güvercinlerine selamlarımızı gönderiyoruz” diyen BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş hakkında, ‘sözde barış grubunu’ sahiplendiği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, Demirtaş’ın konuşmasında “Biz demokratik özerkliğe yer vererek bu topraklarda hayata geçireceğiz. Türkiye demokratik özerklik ile yönetilecek. Bölge parlamentolarımız da olacak, meclislerimiz de olacak” dediği bilgisine yer verildi.



Fezlekede, şu suçlamada bulunuldu: “Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda örgütün Kandil kampından 8 ve örgüt kontrolündne bulunan Mahmur kampından 22 kişi olmak üzere toplam 30 kişi olarak belirlediği sözde barış grubunun 19.10.2009 tarihinde Türkiye’ye Habur Sınır Kapısı’ndan giriş yapması ile görünürde yürütülen demokratik açılım sürecine katkı sunmak.



Uzlaşmacı taraf olduğunu göstermeye çalışıp asıl amaçlarının yasadışı PKK terör örgütünün ve örgüt elebaşısı Abdullah Öcalan’ın sorunun çözümüne muhatap alınmasını sağlayarak örgütün müzahir tabanı ve sempatizanları üzerindeki baskı ve kontrolünü sağlayıp belirleyici olmayı amaçlayan ve haklarında yürütülen soruşturma sonucu tutuklanan şahısları sahiplenici açıklaması ile örgüt elebaşısı Abdullah Öcalan’ın Kürt halkı tarafından sürekli gündemde tutulması ve halk arasında etkin ve önemli bir role sahip olduğu kanaati oluşturmaya çalışmak, ayrıca Öcalan’ın talimatları ve yasadışı PKK terör örgütünü destekleyen konuşmasının bütünü itibariyle üzerine atılı yasadışı PKK terör örgütünün propagandasını yapma suçunu işlediği anlaşılmış...”





Fezleke rekoru BDP’de



23. Dönem TBMM’ye gönderilen 783 dokunulmazlık dosyasından 656’sına sahip olan BDP, 24. Dönemde de önde gidiyor. İlk 6 aydaki 146 dokunulmazlık dosyasından 97’si BDP’li vekiller hakkında.







