Demirtaş'ın desteklediği boksör rakibini nakavtla yendi

Almanya'da bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Almanya'da kıtalararası orta siklet şampiyonluk maçına çıkan boksör İsmail Özen'in müsabakasını izledi. Hamburg şehrinde orta sıklet kıtalararası şampiyonluk maçına çıkan Boksör İsmail Özen, rakibini mağlup ederek şampiyon oldu.



Kobanili çocuklara destek olan, Cizre'den Sur'a Koordinasyonu'nun kardeş aile kampanyasına katılan İsmail Özen, maçın gelirini, Cizre, Sur ve Yüksekovalı ailelere bağışlayacağını açıkladı.



Maçın ardından sporcuyu tebrik eden Demirtaş "Örnek sporcu İsmail Özen kardeşimi yürekten kutluyorum. Hepimizi gururlandırıyor" dedi.