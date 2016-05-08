T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş'ın desteklediği boksör rakibini nakavtla yendi

İsmail Özen, maçın gelirini, Cizre, Sur ve Yüksekovalı ailelere bağışlayacağını açıkladı

08 Mayıs 2016 15:17

Almanya'da bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Almanya'da kıtalararası orta siklet şampiyonluk maçına çıkan boksör İsmail Özen'in müsabakasını izledi. Hamburg şehrinde orta sıklet kıtalararası şampiyonluk maçına çıkan Boksör İsmail Özen, rakibini mağlup ederek şampiyon oldu.

Kobanili çocuklara destek olan, Cizre'den Sur'a Koordinasyonu'nun kardeş aile kampanyasına katılan İsmail Özen, maçın gelirini, Cizre, Sur ve Yüksekovalı ailelere bağışlayacağını açıkladı. 

Maçın ardından sporcuyu tebrik eden Demirtaş "Örnek sporcu İsmail Özen kardeşimi yürekten kutluyorum. Hepimizi gururlandırıyor" dedi.

ETİKETLER

selahattin demirtaşismail özenboksboksörhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24