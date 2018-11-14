DEMİRTAŞ'IN DAVUTOĞLU'NA HAKARET DAVASINA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİ (1)

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL,(DHA)

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya, suçun basın yoluyla işlenmiş olması gerekçesiyle görevsizlik kararı verildi. Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle adliye koridorlarına taşan çok sayıda HDP\'li, \"Selo Başkan\", \"Siyasi tutsaklar onurumuzdur\" şeklinde sloganlar attı. Kalabalık alkışlarla adliyeden ayrıldı.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Adliyeden çıkan kalabalıktan görüntü

