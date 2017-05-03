Demirtaş'ın “Davutoğlu'na hakaret” davası düştü

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na 'hakaret ettiği' iddiasıyla açılan dava düşürüldü. Hâkim gerekçesinde kürsü dokunulmazlığı ve milletvekili sorumsuzluğuna atıfta bulundu.

Demirtaş'ın Rusya ziyaretinin ardından 2015 Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na 'hakaret' ettiği gerekçesi ile açılan dava düşürüldü. Bakırköy 7. Asliye Ceza Hâkimliği'nde görülen davanın ikinci duruşmasına Demirtaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Davutoğlu'nun avukatları hazır bulunurken, Demirtaş'ın avukatları, Davutoğlu'nun olaydan doğrudan zarar görmediğini belirterek avukatlarının davadan çekilmesini istedi. Mahkeme hakimi ise Demirtaş'ın avukatlarının talebini reddetti. Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) ve HDP avukatlarının savunmasının ardından hakim, duruşmaya kısa bir ara vererek kararını açıkladı.

Kürsü dokunulmazlığı

Demirtaş'ın yargılandığı davanın düşürülmesine karar verilen kararda şu ifadelere yer verildi: "Sanığın olay günü Rusya dönüşü Atatürk Havalimanı'nın VİP salonunda gazetecilerin soruları üzerinde iddianamede zikredilen sözlerin AİHS ve AİHM'in yerleşik içtihatları çerçevesinde eylemin, Anayasa'nın 83/1 maddesinde anlamı bulunan kürsü dokunulmazlığı kapsamında bulunduğu ve sorumsuzluk içerdiği, sanığın milletvekili olması ve cezai sorumluluğunun bulunmadığı anlaşılmakta, dava şartları oluşmadığından Anayasa'nın 83/1 yollaması ile sanık hakkındaki kamu davasının CMK 223/8 maddesi gereğince düşürülmesine…"