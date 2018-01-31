Demirtaş'ın davası Ankara'ya nakledildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- ŞIRNAK 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, \'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma\' suçundan 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın davası, Yargıtay 5\'inci Ceza Dairesi tarafından güvenlik gerekçesiyle Ankara\'ya nakledildi.

Edirne F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 27 Aralık 2013 günü Şırnak\'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldığı gerekçesiyle \'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma\' iddiasıyla 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şırnak 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Demirtaş, mahkemeye gelerek savunma yapmak istediği söyledi. Bunun üzerine Edirne F Tipi Cezaevi\'ne yazı yazan mahkeme, Demirtaş’ın tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasına getirilmesini istedi. Cezaevinden mahkemeye gönderilen tutanakta; Demirtaş\'ın tanınan ve bilinen kişi olması, geniş bir çevresinin bulunması, sevk ve duruşma sırasında ciddi güvenlik riski oluşabileceği gerekçesiyle sanığın duruşmaya getirilemeyeceği bildirildi.

Tutanak üzerine Edirne F Tipi Cezaevi\'ne ikinci kez yazı yazan mahkeme, Demirtaş’ın duruşma için SEGBİS ile hazır edilmesi, yine duruşmaya katılmak istememesi halinde zorla hazır edilmesini istedi. Demirtaş\'ın yeniden SEGBİS ile duruşmaya çıkmak istememesi üzerine mahkeme, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir kente nakledilmesi için dosyayı Adalet Bakanlığı\'na gönderdi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE NAKİL

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ilgili makamlardan görüş alarak, dosyayı davanın naklini değerlendirmek üzere Yargıtay 5\'inci Ceza Dairesi\'ne gönderdi. Talebi değerlendiren 5\'inci Ceza Dairesi, davanın güvenlik gerekçesiyle Ankara Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesine karar verdi.

Selahattin Demirtaş\'ın 142 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava ve Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıl kadar hapis istemiyle yargılandığı dava da daha önce güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya nakledilmişti.



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