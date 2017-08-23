Demirtaş'ın dava dosyası uyuşmazlık nedeniyle ortada kaldı

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, (DHA) - HAKKINDA yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, \'Terör örgütü kurma, yönetme\', \'örgüt propagandası\', \'suç ve suçluyu övme\' iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı ana davasının dosyası, mahkemeler arasındaki uyuşmazlık nedeniyle ortada kaldı.

Diyarbakır\'da yürütülen soruşturma kapsamında 3 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Selahattin Demirtaş hakkında Diyarbakır\'da \'Terör örgütü kurma, yönetme\', \'örgüt propagandası\', \'suç ve suçluyu övme\' gibi iddialarla 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu dava güvenlik gerekçesiyle Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne alındı. Önce 6 Eylül 2017 tarihine duruşma günü veren mahkeme, daha sonra Demirtaş\'ın dosyasının 6- 8 Ekim olayları sırasında öldürülen Yasin Börü ve 3 arkadaşının Ankara 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyası ile birleştirilmesini istedi.

UYUŞMAZLIK, BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE TAŞINDI

Bu talep, Yasin Börü davasında karar veren ve 3 firari sanığın dosyasını ayıran 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmeyince, Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi dosyaları resen birleştirme kararı aldı. İki mahkeme arasında yaşanan uyuşmazlık, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi\'ne taşındı. Ankara 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Demirtaş\'ın bu dosyasının Yasin Börü dosyası ile birleştirilmesinin uygun olmayacağı görüşünü savundu. Ankara 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tarafından Bölge Adliye Mahkemesi 5\'inci Ceza Dairesine gönderilen yazıda, Demirtaş\'ın 6- 8 Ekim olayları ile ilgili yargılansa bile \'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet\' ve \'suç işlemeye tahrik\' fiillerinden yargılanabileceği, Yasin Börü ve 3 arkadaşının ölümü eylemlerinden sorumlu tutulamayacağı\' belirtildi.

\'DOSYAMIZDA BU SUÇTAN AÇILMIŞ DAVA YOK\'

Ankara 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı yazısında, Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Selahattin Demirtaş\'ın, 6- 7- 8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen olaylar yönünden \'suç işlemeye tahrik ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet\' suçlarından cezalandırılmasının talep edildiğini belirterek şöyle denildi:

\"Buna göre, sanık Selahattin Demirtaş\'ın 6- 7- 8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak sadece \'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet\' suçları yönünden \'suç işlemeye tahrik\' fiilini işlediğinin iddia edildiği, Mahkememizin 2015/224 ve tefrikle açılan 2017/500 esas sayılı dosyalarında ise \'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet\' suçlarından açılmış bir dava bulunmadığı, dolayısıyla birleştirme kararında bahsedildiği gibi sanığın suçunun sübutu halinde, dosyamıza konu eylemlerden sorumlu olabileceği gibi bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.\"

AVUKAT: DEMİRTAŞ\'I YARGILAMANIN VEBALİ AĞIR

Demirtaş\'ın Avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş\'ın dosyasının sahipsiz bırakılarak ortada kaldığını ifade ederek şunları söyledi:

\"Kimse Demirtaş\'ı yargılamak istemiyor. Çünkü vebali ağırdır. Yargılama konusu edilen iddia ve suçlamaların zorlama olduğu ve bu nedenle mahkemelerin bu dosyayı almak istemediğini düşünüyoruz. Selahattin Demirtaş ile ilgili dosya üzerinden yasaya göre 30 günde bir yapılması gereken tutukluluk değerlendirmesi en son 22 Haziran\'da yapıldı. Yaklaşık 2 aydır Demirtaş, hiç bir mahkemenin kararı olmadan cezaevinde kalmaktadır. Tutukluluk incelemesi, dosya mahkemeler arasında gidip geldiği için 2 aydır yapılmamaktadır. Biz tahliye talebinde bulunacağız.\"

Avukat Karaman, müvekkili Demirtaş\'ın bundan sonra yapılacak duruşmalara SEGBİS yolu ile katılmayacağını, yargılamaların yapıldığı kentlerdeki mahkemelere gitmek istediğini de belirterek, \"Eğer duruşmalara kelepçe ile götürülme zorlaması devam ederse duruşmalara çıkmayacağını da kendisi açıkladı\" dedi.

21 AYRI DAVADA DAHA YARGILANIYOR

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu olduğu dava dışında hakkında Türkiye\'nin 11 il ve ilçesinde açılan toplam 21 davadan daha yargılanıyor. İstanbul ve Elazığ Ağır Ceza mahkemelerinde, \'Terör örgütü propagandası yapma\' iddiasıyla yargılamaları süren Demirtaş\'ın, Diyarbakır, Doğubeyazıt, Ankara, Mardin, Viranşehir, Şırnak, Siirt, Mersin, İstanbul, ve Kayseri illerinde de Asliye Ceza Mahkemelerinde açılan 19 ayrı davası bulunuyor. Bu davalarda HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında \'Cumhurbaşkanına hakaret\', \'Türklüğü, Cumhuriyeti ve devletin kurumlarını aşağılamak\', \'Toplantı ve gösteri yürüyüşlere yasasına muhalefet\', \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek\' ve \'Suç ile suçluyu övmek\' suçlarından çeşitli hapis cezaları isteniyor.

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