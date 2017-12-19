Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası Ankara'ya nakledildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 9 Eylül 2015 tarihinde yaptığı bir konuşmada \'Cumhurbaşkanı\'na hakaret\' suçu işlediği iddiasıyla açılan dava, güvenlik nedeniyle Diyarbakır\'dan Ankara\'ya nakledildi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 9 Eylül 2015’te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen ve müdahallik talebinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'müşteki\' olarak kabul edildiği davada bugüne kadar 5 celse yargılama yapıldı. Edirne\'de tutuklu olan ve bugüne kadar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile de duruşmalara katılmayan Selahattin Demirtaş, duruşmada bizzat bulunarak savunma yapmak istediğini bildirdi. Mahkeme, 6 Temmuz günü yapılan duruşmada Demirtaş’ın savunmasının alınabilmesi için mahkemeye getirilmesine karar verdi. Daha sonra bu kararından vazgeçen mahkeme, davanın güvenlik gerekçesiyle başka ile nakledilmesi için dosyayı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü\'ne gönderdi.

ANKARA\'YA NAKLEDİLDİ

Nakil talebinin ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 5\'inci Ceza Dairesi, Diyarbakır\'da görülmesi durumunda kamu güvenliği için tehlike oluşturacağını gerekçe göstererek,

davayı Ankara\'ya nakletti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

\"Sanık Selahattin Demirtaş hakkında \'Cumhurbaşkanı\'na hakaret\' suçundan Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülmekte olan kamu davasının, CMK\'nın 19/2 maddesi (Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı, Yargıtay\'dan ister.) gereğince Asliye Ceza Mahkemesi\'ne nakline, Yargıtay 5\'inci Ceza Dairesi\'nin ilamı ile karar verilmiştir. İlam örneği ve dosya yazımız ekinde gönderilmiş olup, keyfiyet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na duyurulmuştur.\"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı dava da güvenlik gerekçesiyle Ankara\'ya nakledilmişti.