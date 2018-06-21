Demirtaş'ın çağrısı üzerine öğrenciler yeni dünya fidanları dikti

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın, Twitter üzerinden yaptığı ‘fidan dikin’ çağrısı sonrası harekete geçen üniversite öğrencileri, Moda sahilindeki parka yeni dünya fidanları dikti.

Birgün'den Zeynep Kuray'ın haberine göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris’te yaptırdığı konut için binlerce ağacın katledilmesine tepki olarak Selahattin Demirtaş’ın yaptığı 'fidan dikin' çağırısı, üniversite öğrencilerini harekete geçirdi. Öğrenciler, HDP İstanbul milletvekili adayı Şehriban Alkış ile birlikte Moda sahilindeki parka yeni dünya fidanları dikti.

Kendisi de üniversite öğrencisi olan Alkış, bizzat kendi elleriyle toprağa diktiği fidanların üzerine, “Özgür, bilimsel, demokratik üniversite için 1 fidan Demirtaş’a”, “Yeni bir dünya, yeni bir gelecek için bir fidan HDP’ye” dövizlerini koydu.