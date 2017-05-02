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Demirtaş’ın ‘Bulaşıcı Cesaret’ şiiri yasaklandı

"Suçsa suç kardeşim..."

02 Mayıs 2017 19:39

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kaleme aldığı “Bulaşıcı Cesaret” şiirini yasakladı. 

dihaber’de yer alan habere göre, Mardin’in Dargeçit ilçesinde sabah saatlerinde HDP ilçe binasına gelen polisler, bina girişinde, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı ve tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kaleme aldığı “Bulaşıcı Cesaret” şiirinin yazılı olduğu pankartı kaldırdı. 

Duruma tepki gösteren HDP Dargeçit İlçe Eş Başkanı Yasin Turan ise polisler tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesi alındı. Ardından serbest bırakılan Turan, polislerin kendisine “Demirtaş’ın yazdığı şiir ‘örgüt propagandası yapmaktan’ yasaklandı” dediğini aktardı. 

Öte yandan Mardin HDP il binasına gelen polisler ise, partililere Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Demirtaş’ın şiirinin bulunduğu pankartlar ve şiirin yasaklandığını sözlü olarak aktardı. Söz konusu karara ilişkin yazılı resmi bir tebligatın da daha sonra partililere tebliğ edileceği bildirildi. 

Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı “Bulaşıcı Cesaret” başlıklı şiiri şöyle: 

Çıt çıkmasın diyecekler
Renk olmasın diyecekler
Gülerek isyan etmişsin
Gül açmasın diyecekler
Gülelim o zaman
Öksüz kalmasın isyanın
Suçsa suç kardeşim
Gülüşü solmasın insanın

Gün doğmasın diyecekler
Umuda silah çekecekler
Koşarak isyan etmişsin
Suçu sana yükleyecekler
Koşalım o zaman
Yalnız kalmasın isyanın
Suçsa suç kardeşim
Tepesini attırmayın insanın

 

ETİKETLER

Selahattin DemirtaşMardin Cumhuriyet BaşsavcılığışiirBulaşıcı Cesaret

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