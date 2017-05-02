Demirtaş’ın ‘Bulaşıcı Cesaret’ şiiri yasaklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kaleme aldığı “Bulaşıcı Cesaret” şiirini yasakladı.

dihaber’de yer alan habere göre, Mardin’in Dargeçit ilçesinde sabah saatlerinde HDP ilçe binasına gelen polisler, bina girişinde, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı ve tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kaleme aldığı “Bulaşıcı Cesaret” şiirinin yazılı olduğu pankartı kaldırdı.

Duruma tepki gösteren HDP Dargeçit İlçe Eş Başkanı Yasin Turan ise polisler tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesi alındı. Ardından serbest bırakılan Turan, polislerin kendisine “Demirtaş’ın yazdığı şiir ‘örgüt propagandası yapmaktan’ yasaklandı” dediğini aktardı.

Öte yandan Mardin HDP il binasına gelen polisler ise, partililere Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Demirtaş’ın şiirinin bulunduğu pankartlar ve şiirin yasaklandığını sözlü olarak aktardı. Söz konusu karara ilişkin yazılı resmi bir tebligatın da daha sonra partililere tebliğ edileceği bildirildi.

Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı “Bulaşıcı Cesaret” başlıklı şiiri şöyle:

Çıt çıkmasın diyecekler

Renk olmasın diyecekler

Gülerek isyan etmişsin

Gül açmasın diyecekler

Gülelim o zaman

Öksüz kalmasın isyanın

Suçsa suç kardeşim

Gülüşü solmasın insanın

Gün doğmasın diyecekler

Umuda silah çekecekler

Koşarak isyan etmişsin

Suçu sana yükleyecekler

Koşalım o zaman

Yalnız kalmasın isyanın

Suçsa suç kardeşim

Tepesini attırmayın insanın