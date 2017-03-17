Demirtaş'ın bağlaması bakıma gitti

Edirne F Tipi Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevindeki bağlaması bugün bakım için avukatı tarafından cezaevinden alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Demirtaş’ı bugün Mersin’de görülen duruşmasına SEGBİS üzerinden katılmak için ziyaret eden avukatı Fırat Epözdemir, cezaevi çıkışında Demirtaş’ın bağlamasını da alarak bakıma göndereceğini söyledi.

Avukat Epözdemir, bağlama çalan Demirtaş’a daha önce bir çok kişi tarafından cezaevine bağlama gönderildiğini ancak, cezaevi yönetiminin sadece bir bağlamaya izin verdiğini söyledi.

Özdemir, bugün cezaevinden çıkarken bakım zamanı gelen bağlamayı da alarak bakıma göndereceğini belirterek, “Eş Genel Başkanımızın bağlamasını bakıma göndereceğiz ve bakımını yaptıktan sonra yine kendisine teslim edeceğiz” dedi.