Demirtaş'ın avukatları AYM'ye başvurdu

Selahattin Demirtaş'ın avukatları, 4 yıl 8 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatlar, yaptıkları açıklamada, "Anayasa Mahkemesi’nin dosyayı en ivedi şekilde ele alması hakkaniyet açısından şarttır" ifadelerine yer verdi.

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptıkları başvuru hakkında yazılı açıklama yaptı.

Demirtaş’a, 17 Mart 2013 tarihinde yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Cezaya yapılan itirazın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi tarafından reddedilmesiyle ceza kesinleşmişti.

Bunun üzerine Demirtaş’ın avukatları, “adil yargılanma hakkının ve masumiyet karinesi ilkesi”, “ifade özgürlüğü” ve “serbest seçim hakkı”nın ihlal edildiği gerekçesiyle 31 Aralık 2018’de Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

Başvuruyla ilgili açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki kararını hatırlatan avukatlar, “Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP’nin de Genel Başkanı olan R. Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, AİHM’in kararıyla ilgili olarak, ‘Bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz’ demiştir. Yine, AİHM’in ihlal ve tahliye kararının yayımlandığı gün, Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AKP’nin de Genel Başkanı olan R. Tayyip Erdoğan’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştüğü öğrenilmiştir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş hakkındaki hapis cezasının kesinleştiğini belirten avukatlar, açıklamayı şöyle sürdürdü:

Erdoğan’ın 23 Kasım 2018 tarihinde yaptığı, “karşı hamlemizi yapar, bu işi bitiririz” açıklamasındaki ‘karşı hamle’nin, Demirtaş’ın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce örgüt propagandası suçunu işlediği iddiasıyla verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasıyla ilgili istinaf başvurusunun esastan reddedilerek verilen hükmün kesinleştirilmesi ve bu suretle AİHM’in kararının boşa çıkartılması olduğu anlaşılmıştır.

Hükümetin yargı üzerindeki aleni baskısı nedeniyle Anayasa Mahkemesi ve AİHM’in vereceği her ihlal kararının yeni bir ceza hükmü ile boşa çıkarılma ihtimali vardır. Bu nedenle Sayın Demirtaş, sistematik bir ceza tehdidi ile karşı karşıyadır. Hükümetin ve yerel mahkemelerin Sayın Demirtaş hakkındaki AİHM kararlarını dahi tanımayan tutumları, görev ve yetkilerini kötüye kullanmaları, Anayasa Mahkemesi’ne önemli bir sorumluluk yüklemektedir.

Sözleşmeden doğan hakların ve kısıtlamaların hükümet ve yerel mahkemeler tarafından bariz bir şekilde kötüye kullanıldığı somut verilerle ortada ve tartışmasızken Anayasa Mahkemesi yapmış olduğumuz başvuruyu ivedi olarak ele almalı ve karara bağlamalıdır. Demirtaş-Türkiye AİHM kararında da, Anayasa Mahkemesi’nin Sayın Demirtaş’ın haksız tutukluluk başvurusunu makul sürede ele almadığı vurgusu yer almaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin önünde Sayın Demirtaş’ın dosyası kadar acil ve önemli dosya sayısı çok azdır. Tüm bunlar düşünüldüğünde, Anayasa Mahkemesi’nin dosyayı en ivedi şekilde ele alması hakkaniyet açısından şarttır. Nihayetinde Sayın Demirtaş Türkiye siyasetinin en önemli aktörlerinden biri olmayı halen sürdürmektedir. Anayasa Mahkemesi, Sayın Demirtaş’a yönelik bu açık ve pervasız yürütme-yargı saldırısına karşı hukukun üstünlüğünü koruyan bir karar vermelidir