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Demirtaş'ın avukatı: Tahliyesini bekliyoruz!

AİHM, Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğine hükmetmişti

22 Kasım 2018 04:54

Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman AİHM'in Demirtaş ile ilgili kararı sonrası Demirtaş'ın tahliyesini beklediklerini belirterek "AİHM’in Demirtaş kararı, sadece Demirtaş ile ilgili verilmiş müşahhas bir karar değil; demokrasi ve hukukun üstünlüğü için, yapılması ve yapılmaması gerekenleri içeren, bir reçetedir" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin makul sürenin aşıldığını belirterek serbest bırakılmasını talep etmişti. Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini beklediklerini belirtti.

Mahsuni Karaman Twitter hesabından, “AİHM’in Demirtaş kararı, sadece Demirtaş ile ilgili verilmiş müşahhas bir karar değil; demokrasi ve hukukun üstünlüğü için, yapılması ve yapılmaması gerekenleri içeren, bir reçetedir. Tepkilerin, ilaçların yan etkisi olduğunu düşünerek Sn. Demirtaş’ın tahliyesini bekliyoruz” paylaşımını yaptı.

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