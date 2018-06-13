Demirtaş'ın avukatı Karaman: Tedbiren tahliyesini istemedik

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini reddettiği belirtildi. AYM'nin, Demirtaş'ın tedbir talebiyle başvursunu reddettiği açıklanırken, Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, bu yönde taleplerinin olmadığını söyledi. Kahraman, taleplerinin "İçtüzük 68 uyarınca dosyanın öncelikli ele alınması" olduğunu bildirdi.

AYM'nin talepleriyle ilgili sessizliğini koruduğunu söyleyen Karaman, "AYM, olmayan bir taleple ilgili aynı gün karar vermiş, bu karar bize 2 gün sonra tebliğ edilmiştir. Yeni bir durum yok" dedi.

AYM'nin Demirtaş'ın başvurusu konusunda karar vermesi gerektiğini belirten Karaman, "Tahliye, bu koşullarda, tedbir konusu değil, hak ve hukuk ilkeleri uyarınca tesis edilmiş esastan bir karar konusu olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Anayasa Mahkemesi’nin, ret kararının ardından avukat Mahsuni Karaman, Twitter'da açıklama yaptı. Kahraman'ın konuya ilişkin paylaşımları şöyle:

"Sayın Demirtaş ile ilgil 29.05.2018’de AYM’ye başvuru yapılmıştır. AYM, aynı gün İçtüzük 73 uyarınca tedbir talebinin reddine karar vermiştir. İlginç olan, bizim bu yönde bir talebimiz olmamıştır. Talebimiz, İçtüzük 68 uyarınca dosyanın öncelikli ele alınması olmuştur.

Öncelikli ele alma talebimiz ile ilgili AYM sessizliğini korumaktadır. Mal bulmuş mağribiler! AYM, olmayan bir taleple ilgili aynı gün karar vermiş, bu karar bize 2 gün sonra tebliğ edilmiştir. Yeni bir durum yok.

Demirtaş konusunda, AYM’ye yönelen toplumsal beklentiye son vermeye yönelik bu haber kötü niyetle yapılmıştır. AYM’nin bu konuda derhal bir açıklama yapması ve Sayın Demirtaş’ın başvurusuyla ilgili bir karar vermesi gerekmektedir.

Demirtaş’ın tahliyesi, bu koşullarda, tedbir konusu değil, hak ve hukuk ilkeleri uyarınca tesis edilmiş esastan bir karar konusu olmalıdır."