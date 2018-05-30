Demirtaş'ın ankesörlü telefonla televizyon programına katılacağını söylemişti; HDP'li vekil özür diledi

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Liderler Fox'ta programına 10 dakikalık görüşme hakkını kullanarak ankesörlü telefonla bağlanacağını duyaran HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, düzeltmede bulundu. Takipçilerinden özür dileyen Botan açıklamasında, "Değerli arkadaşlar Sn. Demirtaş’ın Tox TV’ye telefonla katılacağı bilgisi doğru değildir" dedi.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan Twitter hesabından yaptığı açıklamayla HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin demirtaş 'ın yarın akşam Liderler fox 'ta programına telefonla ile bağlanacağını duyurmuştu.

"Halkların Devrimci Cumhurbaşkanı Adayı Sn.#Selahattin demirtaş telefon yoluyla fox tv yayınına bağlanacak, herkes dinlemeye davetlidir."

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partilerinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın propaganda hakkını cezaevi koşullarında kullanabilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.

"Özür dilerim"

Botan yeniden yaptığı paylaşımda ise, "Değerli arkadaşlar Sn. Demirtaş’ın Tox TV’ye telefonla katılacağı bilgisi doğru değildir. Eksik bilgilendirmeden kaynaklı olduğunu belirtiyor, hepinizden özür diliyorum" dedi.

Programa Temelli ve Buldan katılacak

Yarın yayınlanacak Liderler Fox'ta programına Demirtaş'ın yerine HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli katılacak.