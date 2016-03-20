Demirtaş'ın ağabeyi: CHP Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan ders alıp Kürtlerle ittifak kurmalı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ağabeyi Nurettin Demirtaş, CHP’ye çağrıda bulunarak “Eğer Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan ders alınacaksa, ilk hamlesinin Kürtlerle ittifak kurmak olduğu hatırlanmalıdır. CHP cumhuriyetin bu kritik sürecinde Kürtlerin yayında yer almalıdır" dedi.

KCK yöneticileriden Mustafa Karasu da Özgür Gündem'de Şubat ayında çıkan bir yazısında, "CHP'yi kurtaracak, savaş politikalarına karşı demokratikleşme ve barış politikasıdır" ifadelerini kullanırken KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bêsê Hozat, “CHP’nin de doğru ve hakiki bir özeleştiri geliştirerek HDP’nin yanında demokrasi mücadelesine katılması oldukça önemlidir” demişti.

Fırat Haber Ajansı'na (ANF) konuşan Nurettin Demirtaş’ın bu konuya ilişkin olarak kullandığı ifadeler şöyle:

“AKP’nin uyguladığı politikalar yüzünden, Ankara sokakları adeta Şam-Halep sokaklarına dönmüştür. Ayrıca Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hiç kimse uluslararası camiada Türkiye adını AKP-DAİŞ kadar karalayamamıştır. Bunun önüne geçecek en temel güç HDP’dir. HDP’nin Türkiye partisi olmadığını ısrarla öne çıkaran AKP’nin Türkiye ve Cumhuriyeti ile ne alakasının olduğu ortaya konulmalıdır. Cumhuriyet sadece Türk halkının değil Kürtler başta olmak üzere tüm Türkiye halklarının değeridir; bugün Cumhuriyete sahip çıkmak AKP-DAİŞ örgütüyle mücadele etmekten geçiyor. Fakat CHP başta olmak üzere kendini Cumhuriyetçi ve ilerici sayan birçok çevre, şovenizmin ve algı operasyonlarının etkisiyle, tarihin en haklı ve meşru mücadelesini yürüten Kürtleri ‘terör’ kavramıyla anarak AKP-DAİŞ ekmeğine yağ sürmektedir.”

‘’İttifak kurulmazsa kendini ilerici

görenler CHP’den ayrılmalı''

“AKP-DAİŞ gücünü ayakta tutan işbirlikçi Kürtler ile CHP’nin ve özellikle de onun çevresindeki Alevilerin oynadığı rol kesinlikle aynı olamaz, olmamalıdır; CHP cumhuriyetin bu kritik sürecinde Kürtlerin yanında yer almalıdır. Eğer M. Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan ders alınacaksa, ilk hamlesinin Kürtlerle ittifak kurmak olduğu hatırlanmalıdır. Bunun için CHP’ye yapılan çağrılar anlamlıdır fakat her şeye rağmen buna yanaşmayan bir CHP’de, kendisini gerçekten ilerici ve demokrat olarak görenlerin artık bir saniye bile kalmaması gerekir.”