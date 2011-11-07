Demirtaş'ın afet bölgesi isyanı



T24 - BDP lideri Selahattin Demirtaş, deprem bölgesindeki çadırların Van'ın kış koşullarına dayanamayacağını belirterek 'Hükümetin Van'ı afet bölgesi ilan etmesi için ölü sayısı yeterli değil mi' diye konuştu.







Demirtaş, "Buruk da olsa, en azından bayramda bir arada olmanın ve halkımızla birlikte acıları paylaşmanın önemli olduğu inandık" dedi. Van’da meydana gelen depremin ardından Kurban Bayramı’nda Van’a gelen BDP Genel Başkanı Demirtaş, Van Belediyesi Meclis Salonunda basın toplantısı düzenledi.



Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre, Demirtaş, deprem felaketinin ardından, ilk saatlerden itibaren Van halkının yanında olmaya özen gösterdiklerini ve yaraların sarılması konusunda çaba sarf ettiklerini belirterek, bayram vesilesiyle de milletvekilleriyle birlikte Van’da bulunduklarını söyledi.



"Buruk da olsa, en azından bayramda bir arada olmanın ve halkımızla birlikte acıları paylaşmanın önemli olduğu inandık" diyen Demirtaş, bayramın ilk günüden itibaren Van ve Erciş’in mahalleleri ile köylerinde vatandaşların bayramlarını kutladıklarını ifade etti.



Demirtaş, sivil yardımların, Van halkının yaralarını sarmak için ilk saatten itibaren destek olduğunu bildirerek, dünyanın her yerinden yardımların Van’a ulaştığını dile getirdi.

Yardım yapan kişi ve kuruluşlara teşekkür eden Demirtaş, "Belki de bunlar deprem sürecinin en pozitif çalışmasıydı. Halk bu yardımların sıcaklığını hissetti. Halktaki bu duyarlılık son derece önemlidir ve yardımlar halen gelmeye devam ediyor" diye konuştu.

Depremin olduğu 23 Ekim tarihinden bugüne kadar Van’da 2 bin 700 artçı sarsıntının kaydedildiğine dikkati çeken Demirtaş, sarsıntıların halen devam ettiğini, ancak ortada hala kalıcı konut olmadığını bildirdi.

Demirtaş, geçici ve kalıcı konutların ne zaman, nasıl yapılacağı konusunda hiçbir şeyin belli olmadığını öne sürerek, şunları kaydetti: "Bu çadırlar Van’ın kış koşullarına dayanabilecek çadırlar değil. Daha şimdiden çadırın kendisi donmaya başladı. Yarın öbür gün kar yağdığında çadırlar Eskimo evlerine dönüşecek. Bunların içinde insan yaşayamaz.



Acilen geçici konut inşa edilmesi gerekiyor. Bunun için neyi bekliyorlar anlamış değilim. Ayrıca Van halen afet bölgesi ilan edilmedi. Ne olması gerekiyor? Hükümete göre ölü sayısı yeterli değil mi, Van yeterince enkaza dönmedi mi, neden afet bölgesi ilan edilmiyor? Elimizdeki verilere göre 200 bin yurttaş Van’dan göç etmiş durumda. Buralar hayalet şehirlere dönüştü ama hükümet her şey yolundaymış gibi gösteriyor."



Depremde en çok zararı kadınların gördüğüne değinen Demirtaş, bu konuda kadın örgütlerinin harekete geçmesi gerektiğini ve hükümetin de kadınların yaşamının kolaylaştırılması konusunda projeler uygulanması gerektiğini söyledi. Toplantıya BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak ile BDP’li milletvekilleri, belediye başkanları katıldı.

