Demirtaş'ın 142, Yüksekdağ'ın 83 yıla kadar hapsi isteniyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Figen Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Aralarında Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 11 HDP milletvekili, 5 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamede, PKK yöneticisi olduğu, bu kapsamda PKK'nın "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yürüttüğü, ayrıca değişik tarihlerde katıldığ Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu savunuldu. Yine Selahattin Demirtaş'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edildi.

İddianamede, kamuoyunda 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP MYK'sından ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu ileri sürüldü.

Selahattin Demirtaş'ın üzerine atılı olan "Terör Örgütü Yöneticiliği", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik", "Suç İşlemeye Tahrik ve Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianamede ise; şüphelinin DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle PKK yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca Figen Yüksekdağ değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı iddia edildi. Yüksekdağ'ın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Suç İşlemeye Tahrik" suçları ile birlikte 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen olayların meydana geldiği tarihte HDP MYK'sında bulunmuş olması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu ileri sürüldü. Figen Yüksekdağ'ın eylemlerinin geniş olarak anlatıldığı iddianamede 30 yıldan 83 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.