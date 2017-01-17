T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş'ın 142, Yüksekdağ'ın 83 yıla kadar hapsi isteniyor

Demirtaş ile Yüksekdağ, 5 Kasım 2016'da tutuklanmıştı

17 Ocak 2017 19:09

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Figen Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Aralarında Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 11 HDP milletvekili, 5 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamede, PKK yöneticisi olduğu, bu kapsamda PKK'nın "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yürüttüğü, ayrıca değişik tarihlerde katıldığ Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu savunuldu. Yine Selahattin Demirtaş'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edildi.

İddianamede, kamuoyunda 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP MYK'sından ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu ileri sürüldü.

Selahattin Demirtaş'ın üzerine atılı olan "Terör Örgütü Yöneticiliği", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik", "Suç İşlemeye Tahrik ve Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianamede ise; şüphelinin DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle PKK yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca Figen Yüksekdağ değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı iddia edildi. Yüksekdağ'ın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Suç İşlemeye Tahrik" suçları ile birlikte 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen olayların meydana geldiği tarihte HDP MYK'sında bulunmuş olması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu ileri sürüldü. Figen Yüksekdağ'ın eylemlerinin geniş olarak anlatıldığı iddianamede 30 yıldan 83 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

ETİKETLER

Selahattin DemirtaşFigen Yüksekdağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24