Demirtaş'ı Twitter'dan takip etmek 'terör suçu' sayıldı!

Amasya Üniversitesi'nde beş öğrenciye, Facebook'tan yaptıkları beğeni ve Twitter'dan takip ettikleri kişiler gerekçe gösterilerek ‘terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. HDP'nin eski eş genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı takip etmek de iddianameye delil olarak girdi.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, sosyal medya hesaplarından paylaşım ve beğeni yapan Ahmet Ş., Fuat T., Gülgün K., Serdal D. ve Uğur D. isimli beş öğrenciye soruşturma açılarak evlerinde arama yapıldı.

Şüpheli Ahmet Ş.'nin evinde ‘Black Hunter' ve ‘Dragon Multibot' isimli iki oyun CD'si ele geçirildiği, soruşturma kapsamında suç unsuru bulunmadığı belirtildi. Öğrencilerin 'aranan şahıslar'dan olmadıklarına, Emniyet'te kayıtlarının bulunmadığına da dikkat çekildi. İddianamede, öğrencilerin terör örgütü propagandası suçundan cezalandırılması talebine gerekçe gösterilen beğeniler de tek tek sıralandı.

Terör suçu sayılan beğeniler ise şu şekilde sıralanıyor:

— Grup Yorum'un ‘Dağlara Gel' isimli şarkısı ile bazı Kürtçe müzik videoları paylaşmaları.

— KHK ile kapatılan İMC TV isimli kanalın Facebook sayfasını beğenmek.

— FETÖ/PDY tarafından devletin gizli bilgilerinin sızdırıldığı Fuat Avni rumuzlu Facebook hesabını, Med Haber isimli internet sitesinin Facebook sayfasını, KHK ile kapatılan Özgür Gündem isimli yayın organının Facebook sayfasını, Sosyalist Halk Platformu isimli Facebook sayfasını beğenmek.

Eski HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, eski HDP milletvekilleri İdris Baluken, Ferhat Encü, Faysal Sarıyıldız ile HDP milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Twitter sayfalarını takip etmek.

İddianamede "Şüphelilerin Facebook, Twitter profillerindeki paylaşım ve yorumların ayrı ayrı, silahlı terör örgütlerinin cebir, şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek, bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda suçunun yasal unsurlarını oluşturduğu" görüşü savunuldu. İddianame Amasya Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Dava kasım ayında başlayacak.