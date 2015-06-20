Demirtaş'ı 'retweet' etmek de 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' sayıldı!

Tayyip Erdoğan’ın ‘Beştepe‘ye çıkmasıyla ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret‘ suçlamalarında patlama yaşanırken, bu kez HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bir tweetini retweet etmek de suçlamalar arasına girdi.

‘Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü‘nce yapılan çalışma sonucunda Twitter’da ‘retiredactivist‘ kullanıcı adıyla bilinen aktivist fotoğrafçı hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Tweetleriyle Erdoğan’a hakaret ettiği ileri süren retiredactivist adlı hesaptan ‘suç unsuru‘ olduğu iddia edilen tweetlerde Erdoğan’ın adı yer almazken, ‘Hırsız’, ‘Uzun’, ‘Başkan olamaycaksın’ gibi göndermeler bulunuyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, özellikle Kobani’de ve son dönemde Akçakale’de çektiği fotoğraflarla bilinen ‘retiredactivist‘ adlı kullanıcının, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “Kim olduğumu sormuşsun tanışalım mı? @RT_Erdoğan” tweetini retweet etmesi de dosyada yer aldı.

'Şapşik nedir açıkla?'

Soruşturma kapsamında kullanıcıya “Herhangi bir siyasi partiye üyeliğiniz bulunmakta mıdır?” diye sorulması da dikkat çekerken, dosyada tweetlerde Erdoğan’a karşı kullanıldığı öne sürülen benzetmeler için de; “Monster, Longman ve Şapşik kelimeleri ne anlama gelmektedir? Açıklayınız” denildi.