Demirtaş'ı korumaya giden askeri konvaya bombalı saldırı

Bitlis'in Güroymak İlçesi Aşağı Kolbaşı Köyü yakınlarında askeri konvoyun geçişi sırasında menfeze yerleştirilen bomba uzaktan kumanda düzenekle patlatıldı. Konvoyun geçtikten sonra patlamanın yaşandığı ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Valilik, konvoyun BDP Genel Başkanı Demirtaş için tedbir almaya giderken hedef alındığını açıkladı.

Patlama, bugün saat 10.00 sıralarında Güroymak-Bitlis Karayolu üzerinde bulunan Güroymak ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Aşağı Kolbaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Askeri konvoy, Bitlis'ten Güroymak ilçesine doğru giderken, menfeze yerleştirilen bomba, uzaktan kumanda düzenekle patlatıldı. Patlama, konvoyun geçişinden sonra meydana geldiği için can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Patlamanın ardından kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, karayolu da araç trafiğine kapatıldı.



Valilikten açıklama



Saldırı ile ilgili Bitlis Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Valilik, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"23.09.2012 Pazar günü saat 11:30 sıralarında,Güroymak ilçemizde Güroymak Belediyesi tarafından, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın katılımıyla düzenlenecek olan park acılışı ve konser proğramında emniyet tedbiri almak üzere görev alan askeri araçların geçişi sırasında Güroymak-Bitlis Karayolunda mayın patlaması meydana gelmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır."