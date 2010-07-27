-DEMİRTAŞ'A VATANDAŞTAN TEPKİ ERZURUM (A.A) - 27.07.2010 - Erzurum'da görülen, Iğdır'daki ''silahlı terör örgütü'' davasının duruşma öncesinde Adliye binası önünde gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede, 1 kişi gözaltına alındı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, aralarında Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in de bulunduğu 11'i tutuklu, 30 sanığın yargılandığı davanın duruşması öncesi Adliye önüne gelen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Demirtaş, Adliye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay Dörtyol'da güvenlik görevlisi polislere saldırıda, Türkiye'de şiddetin hiçbir olayı çözemediğini ve çözemeyeceğini de ifade ederek, ''Barış için herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Dörtyol'da, Bursa İnegöl'de yaşanan olaylar, kışkırtıcı açıklamalarda bulunan siyasetçilerin kendi durumlarını bir kez daha gözden geçirmesini gerektiren çok önemli kritik olaylar'' dedi. Herkese, sağ duyulu olmaları konusunda çağrıda bulunan Demirtaş, ''Partimizin özellikle hedef haline getirilmesi, bazı siyasetçilerin açıklamalarının sonucudur. Partimiz olsa olsa bu ülkede barışı, huzuru ve kardeşliği sağlar. Onun ötesinde partimizi hedef haline getirmeye yönelik kışkırtıcı açıklamaları partimiz kabul etmez'' diye konuştu. Bu arada BDP Genel Başkanı Demirtaş'ın, açıklama yaptığı sırada, bazı vatandaşlar ''Bu memleketin ekmeğini yiyorsunuz'' diyerek tepki gösterdi. BDP'liler ile bazı vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşanması üzerine, polis müdahale etti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.