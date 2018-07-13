Demirtaş'a tutukluluk koşulları nedeniyle 10 bin lira manevi tazminat ödenecek

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) belirtilen koşullar dışında gözaltına alınarak tutuklandığı, makul sürede mahkeme önüne çıkarılmadığı ve azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesinin 4 ay boyunca yapılmadığı gerekçesiyle Hazine aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Maddi tazminat talebini reddeden mahkeme, 30 günlük süre içerisinde tutukluluk incelemeleri yapılmadığı için Demirtaş'a 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Cumhuriyet savcısı davanın reddedilmesi gerektiğini söyledi

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün (13 Temmuz) görülen davanın 4'üncü celsesine Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman katıldı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Demirtaş hakkında 31 ayrı fezlekenin mevcudiyeti, suçun vasıf ve mahiyeti ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde tutuklamanın hukuka uygun ve tutuklama süresinin makul olduğunu belirterek, tutuklamaya ilişkin kararların gerekçeli olduğu göz önüne alındığında, CMK'nin davanın reddine karar verilmesi gerektiğini söyledi. Söz hakkı verilen Demirtaş'ın avukatı Karaman ise daha önce verdikleri dava dilekçesini tekrar ettiklerini belirterek, tazminata hükmedilmesini istedi.

Heyet, tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş'ın Hazine aleyhine açtığı maddi tazminat davasını reddetti. 30 günlük süre içerisinde tutukluluk incelemelerinin yapılmadığına ilişkin talebi yönünden manevi tazminat davasının kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti, Demirtaş'a 10 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

Avukat Karaman 750 bin lira tazminat istemişti

Avukat Mahsuni Karaman, mahkemeye verdiği dilekçede; koşullar dışında yakalandığı, tutuklandığı, tutukluluğunun devamına karar verildiği, makul sürede yargılama merci huzuruna çıkarılmadığı ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmediği, azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesi yapılmadığını ileri sürdüğü Demirtaş'a, 750 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesini talep etmişti.