T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş'a Türk bayraklı protesto: Taksim'e gidin Taksim'e

TTB Genel Merkezi'ni ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'PKK dışarı' sloganlarıyla protesto edildi

29 Temmuz 2015 23:12

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkezi’ni ziyaretinin ardından protesto edildi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan grup, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “PKK dışarı”, “Taksim’e gidin Taksim’e” diye slogan attı.

Selahattin Demirtaş, HDP milletvekilleri ve partililerin bulunduğu heyet, TTB Genel Merkezi'nde, Başkan Bayazıt İlhan ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Demirtaş’ın ziyaretini öğrenen TTB çevresindeesnaflık yapan birkaç kişi, kapattıkları iş yerlerinin camları ve TTB Genel Merkezi’nin bulunduğu binanın girişine Türk bayrakları astı. Bayraklar, çevredeki vatandaşlara da dağıtıldı. 

TTB Genel Merkezi'ne yakın bir mesafede bulunan AKP Çankaya İlçe Başkanlığı binasına da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun posteri ile Türk bayrakları asıldı. Demirtaş, görüşme sonrasında aracına giderken “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “PKK dışarı”, “Taksim’e gidin Taksim’e” sloganlarıyla protesto edildi ve yuhalandı.

ETİKETLER

selahattin demirtaştürk bayraklı protestottb genel merkezitaksime gidin taksimepkk dışarışehitler ölmez vatan bölünmez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24