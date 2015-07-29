Demirtaş'a Türk bayraklı protesto: Taksim'e gidin Taksim'e

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkezi’ni ziyaretinin ardından protesto edildi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan grup, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “PKK dışarı”, “Taksim’e gidin Taksim’e” diye slogan attı.

Selahattin Demirtaş, HDP milletvekilleri ve partililerin bulunduğu heyet, TTB Genel Merkezi'nde, Başkan Bayazıt İlhan ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Demirtaş’ın ziyaretini öğrenen TTB çevresindeesnaflık yapan birkaç kişi, kapattıkları iş yerlerinin camları ve TTB Genel Merkezi’nin bulunduğu binanın girişine Türk bayrakları astı. Bayraklar, çevredeki vatandaşlara da dağıtıldı.



TTB Genel Merkezi'ne yakın bir mesafede bulunan AKP Çankaya İlçe Başkanlığı binasına da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun posteri ile Türk bayrakları asıldı. Demirtaş, görüşme sonrasında aracına giderken “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “PKK dışarı”, “Taksim’e gidin Taksim’e” sloganlarıyla protesto edildi ve yuhalandı.