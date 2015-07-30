Demirtaş'a soruşturma



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Selahattin Demirtaş hakkındaki soruşturma "Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, tahrik etmek" suçlamasıyla yürütülüyor.

Başsavcılık, soruşturmada söz konusu suçun yasal unsurlarının oluştuğuna karar verirse, Anayasanın 83. maddesine istinaden Demirtaş'ın "dokunulmazlığının kaldırılması" talebinde bulunacak.

Ardından hazırlanacak fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.

Demirtaş hakkında dava açılırsa, 24 yıla kadar hapsi istenecek.

Geçen yıl ekim ayında Kobani'de yaşananları protesto etmek için başlayan protestoların ardından çıkan olaylarda üç gün içinde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.