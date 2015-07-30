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Dünya
Deutsche Welle

Demirtaş'a soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl ekim ayında yaşanan olaylarla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlattı.

30 Temmuz 2015 22:09


Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Selahattin Demirtaş hakkındaki soruşturma "Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, tahrik etmek" suçlamasıyla yürütülüyor.

Başsavcılık, soruşturmada söz konusu suçun yasal unsurlarının oluştuğuna karar verirse, Anayasanın 83. maddesine istinaden Demirtaş'ın "dokunulmazlığının kaldırılması" talebinde bulunacak.

Ardından hazırlanacak fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.

Demirtaş hakkında dava açılırsa, 24 yıla kadar hapsi istenecek.

Geçen yıl ekim ayında Kobani'de yaşananları protesto etmek için başlayan protestoların ardından çıkan olaylarda üç gün içinde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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