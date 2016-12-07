Demirtaş'a İçişleri Bakanı’na hakaret iddiasıyla hapis istemi!

Tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakarette bulunduğu iddiasıyla 2 yıl 4 ay hapis istemiyle dava açıldı.

Demirtaş hakkında, 7 Haziran 2015'teki genel seçimde partisinin barajın altında kalması için "AKP'nin oluşturacağı hile timinin başında Soylu'nun bulunacağını" öne sürerek, o dönemde AKP'nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakarette bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Hamdi Kaya tarafından hazırlanan, Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, İçişleri Bakanı Soylu ‘müşteki', 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ise ‘şüpheli' olarak yer alıyor.

"Hakaret amaçlı değil"

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan ifadesinde, "Netice olarak siyasi rekabetin en sert olduğu seçim dönemlerinde, siyasi rakiplerin birbirlerine karşı itham edici söylemleri hakaret amaçlı değildir. Siyasi mücadelenin ve siyasi tansiyonun arttığı dönemlerdeki sert eleştiri ve uyarılardır. Buradaki söylemim de bu kapsamda değerlendirilmelidir" şeklinde savunma yaptı. HDP'nin seçim ve sandık güvenliği konusunda diğer partiler gibi tedbirler aldığını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Müşteki olan şahıs, o dönemde AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu idi. Bazı yerlerde toplantı yaparak, HDP'nin baraj altında kalabilmesi için bazı seçim günü hilelerinin tartışıldığını duyum olarak aldık. Elimde yüzde 100 sağlam delil olsaydı bunu suç duyurusu şeklinde savcılıkla paylaşırdım ama elimizde yüzde 100 güçlü bir delil yoksa, siyaseten bu tür durumları teşhir ederek önlemeye çalışırız. Netice olarak siyasi rekabetin en sert olduğu seçim dönemlerinde siyasi rakiplerin birbirlerine karşı itham edici söylemleri hakaret amaçlı değildir."

2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Demirtaş'ın açıklamalarını, Bakan Soylu'yu küçük düşürme kastıyla kullandığı bildirilen iddianamede, açıklamaların ifade hürriyeti sınırlarını aştığı belirtildi. İddianamede Demirtaş'ın, tahkir kastıyla seçimde hile yapmak için ekip çalışması yürüttüğünü, ekiptekilere seçim hilesinin nasıl yapılacağına dair eğitim verdiğini söyleyerek, Soylu'ya karşı alenen hakaret suçunu işlediği kaydedildi. İddianamede, Demirtaş'ın 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.