Demirtaş'a gelen espirili 'tehdit' mektubu

Halkların Demokratik Partisi Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Anadolu Ajansı'nın bugün servis ettiği, PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin vatandaşlara mektup göndererek HDP'ye oy vermeleri yönünde tehdit ettiğine dair haberle ilgili Twitter hesabından esprili bir fotoğraf paylaştı.

"Ey Selahattin Demirtaş, Ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. Halkımızın bir kısmını espirilerinle gülmekten öldürecek kadar sinsi bir plan içindesin. Ama halkımız sahipsiz değildir. Ayrıca HDP'ye oy ver bir de. Çünkü biz öyle istiyoruz" yazılı bir not kağıdının fotoğrafını paylaşan Demirtaş, altına da "Böyle bir not geldi bana. Doğrusu hafif ürperdim biraz. Ciddiler sanki" yazdı.