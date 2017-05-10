Demirtaş’a dava açan 10 savcı 'FETÖ'den tutuklandı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, tutukluluk sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Demirtaş hakkında toplam 96 adet fezlekenin hazırlandığını hatırlatan avukatlar, bu fezlekelerin 28’ini düzenleyen 10 savcının ‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

BirGün’ün haberine göre, Demirtaş’ın avukatları Mahsuni Karaman, Aygül Demirtaş, Mehmet Emin Aktar, Mesut Beştaş ve Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, Demirtaş’ın tutukluluk haline ilişkin bir açıklama yaptı. Avukatlar, Demirtaş hakkında fezleke hazırlayan 10 savcının 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandığını açıkladı.

Avukatlar, fezlekelerin tamamının basın açıklaması, miting ve toplantı konuşmaları, kurum ve kuruluşların daveti üzerine yaptığı konuşmalar, Meclis çalışmaları sırasında sarf ettiği sözler ve partisinin TBMM Grubu’nda yaptığı konuşmalardan dolayı hazırlandığını belirtti.

Torba soruşturma dosyası

Avukatlar, Demirtaş hakkındaki fezlekeleri hazırlayan savcılara ilişkin dikkati çeken bilgileri de paylaştı. Demirtaş hakkında hazırlanan 96 fezlekenin 28’ini düzenleyen ve aralarında Başsavcı ile Başsavcı vekillerinin de olduğu 10 savcının 'FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla tutuklandığını belirten avukatlar, birbirinden bağımsız suç tarihleri ve suç dayanaklarını taşıyan 31 dosyanın da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birleştirilerek tek bir “Torba Soruşturma Dosyası” oluşturulduğunu dile getirdi.

Soruşturma içerikleri

Demirtaş hakkında yapılan soruşturmaların içerikleri hakkında da bilgi veren avukatlar, şunları söyledi:

“Demirtaş hakkında hazırlanan 96 adet fezlekenin 29 adedi farklı il ve ilçelerde olmak üzere 29 bağımsız davaya dönüştürülmüştür. Bir adet fezleke ise halen soruşturma aşamasında olup davaya dönüşmemiştir. Demirtaş hakkında, tutuklu bulunduğu dosya haricinde, Diyarbakır, Mardin, Erciş, Siirt, Doğubeyazıt, Ankara, Mersin, İstanbul, Bakırköy, Silopi, Kayseri, Şırnak, Viranşehir Asliye Ceza Mahkemelerinde ve Midyat, Adana, Elazığ ile Bakırköy Ağır Ceza Mahkemelerinde toplam 29 adet dava açılmıştır.”