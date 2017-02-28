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Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten yeni dava

Demirtaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi

28 Şubat 2017 02:02

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 24 Aralık 2015 günü Rusya gezisinden dönüşte İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava açıldı.

DHA’da yer alan habere göre, Demirtaş'ın Rusya gezisinden dönüşte, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısı ile ilgili, 9 kişinin BİMER'e yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Demirtaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Cumhurbaşkanı Tayyyip Erdoğan'ın 'mağdur' sıfatı ile yer aldığı iddianamede, şikayet edilen kişinin milletvekili olması nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendiği, dokunulmazlığın kaldırılması üzerine soruşturmaya devam edildiği kaydedildi.

 

Demirtaş'ın savunması alınamadı

 

Şüphelinin suçlamadan haberdar olması, savunma ve delillerini bildirmesi için adresine çıkarılan davetiyeye rağmen, süresinde savunmasını ve suçlama ile ilgili delilerini savcılığa ulaştırmadığı belirtilen iddianamede, bu nedenle Demirtaş'ın savunmasının alınamadığı kaydedildi.

İddianame Bakırköy 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yargılamanın ise 5 Nisan günü başlayacağı belirtildi. 

 

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