Demirtaş’a bir dava daha; 3 yıla kadar hapsi isteniyor!

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bir dava daha açıldı.

Demirtaş hakkında Sancaktepe'de 7 Haziran seçimi öncesinde yapılan mitingdeki konuşmasında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dinamik Radyo Televizyon AŞ, Star Medya Yayıncılık AŞ ve Bahadır Saraçgil "müşteki", Selahattin Demirtaş da "şüpheli" olarak yer aldı.

Birgün’de yer alan haberine göre iddianamede Demirtaş'ın, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçime ilişkin partisinin Sancaktepe mitinginde Star gazetesini sallayarak bir konuşma yaptığı anlatıldı.

Demirtaş'ın konuşmasından sonra 19 Temmuz 2015'te, şikayetçilere ait Star Medya Yayıncılık AŞ ile Dinamik Radyo Televizyon AŞ ve yetkililerinin bulunduğu Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi'ndeki adrese bomba konulduğu belirtilen iddianamede, zaman ayarlı ve basınç tesirli olduğu tespit edilen bombanın uzman ekiplerce imha edildiği kaydedildi.

İddianamede, olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürüttüğü, soruşturma evrakının şüphelilerin tespit edilmemesi nedeniyle "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçlarından daimi aramaya alındığı belirtildi.

Demirtaş'ın Sancaktepe'deki konuşmasından sonra söz konusu bombanın konulduğu aktarılan iddianamede, terör örgütü mensuplarının bombayı benzer gerekçelerle müştekilere ait binanın çevresine koydukları iddia edildi.

İddianamede, tüm dosya kapsamından ve toplanan delillere göre şüpheli Demirtaş'ın atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Selahattin Demirtaş'ın olayla ilgili ifadesinin tespiti amacıyla iş yeri adresinin bulunduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, MERNİS adresinin bulunduğu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına ve oy kullandığı adresine çağrı kağıtlarının gönderildiği belirtilen iddianamede, çağrı kağıtlarının usulüne uygun tebliğ edilmesine rağmen şüphelinin herhangi bir mazeret sunmaksızın ifade vermeye gelmediği, bu nedenle şüphelinin savunma hakkından vazgeçmiş olduğunun kabulü ile iddianame hazırlandığı vurgulandı.

Bu kapsamda Demirtaş hakında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame gönderildiği Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Demirtaş'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.