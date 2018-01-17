Demirtaş'a Bakan Soylu'ya hakaret davasında beraat

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Hakkında açılan iki davanın duruşmalarına katılması için, bir yıldan uzun süredir tutuklu bulunduğu Edirne'den Ankara'ya getirilen Demirtaş, ilk olarak 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde yaptığı bir konuşmada dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya katıldı. Demirtaş’ın Soylu’ya yönelik sözlerini “seçim rekabeti kapsamında ağır eleştiri” olarak değerlendiren mahkeme, HDP Eş Genel Başkanı'nın beraatine karar verdi.

Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için 7 Haziran seçimleri öncesi, “Toplamışsın etrafına 3 bin 500 kişiyi hile yapmak için il il dolaşıyorsun” demişti.

Demirtaş'ın 10 Ekim Ankara Katliamı sonrasındaki bir konuşmasıyla ilgili açılan davanın görülmesine de, ilk davadan çıkan kararın hemen ardından başlandı. Duruşma sürüyor.

Demirtaş geceyi Sincan Cezaevi'nde geçirdi, duruşmayı izlemek isteyenler engelle karşılaştı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında görülecek iki dava için Edirne Cezaevi'nden Ankara'ya getirildi. Güvenlik gerekçe gösterilerek duruşmaları Sincan Cezaevi'ne alınan Demirtaş, geceyi Sincan Cezaevi'nde geçirdi. Ankara Valiliği Demirtaş'ın davası nedeniyle yapılacak bütün eylem ve etkinlikleri yasakladığını duyurdu. Ayrıca davayı izlemek isteyenler de birçok engelle karşılaştılar. Kolej'de bulunan Vedat Dolakay Nikah Salonu önünden kalkacak olan otobüsler, polisler tarafından bağlandı. Otobüslerin daha buluşma yerine gelmeden engellendiği belirtilirken, bu nedenle birçok kişi kendi imkanlarıyla Sincan Cezaevi'ne gitti.

Engellemeler Sincan Cezaevi mahkeme salonunda da devam etti. Salonun küçük olduğu gerekçesiyle 92 kişi sınırlaması getirildi. Gazetecilere sarı basın kartı engeli çıkarıldı. Davayı izlemeye gelen gazetecilere cep telefonu ve bilgisayar engellemesi tepkilere neden oldu. Öte yandan davaya HDP milletvekilleri ve çok sayıda parti yöneticisi katıldı.