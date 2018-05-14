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Demirtaş'a, annesinin demecinin olduğu Cumhuriyet gazetesi verilmedi: Annelerin mesajından değil, terliğinden korkun!

Demirtaş, bazı gazetelerin inceleme gerekçesiyle kendisine bir gün sonra verildiğini bildirdi

14 Mayıs 2018 02:32

1,5 yılı aşkın süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, BirGün, Cumhuriyet, Evrensel gibi gazetelere kendisi ile ilgili haber olup olmadığını kontrol etmek amacıyla cezaevi yönetimi tarafından el konulduğunu ve ancak ertesi gün kendisine ulaştırıldığını ifade etti. Avukatları aracılığıyla Selahattin Demirtaş’ın Twitter hesabından paylaşılan mesajda “Cumhuriyet gazetesinin bugünkü eki, annemle fotoğrafımız ve annemin demeci var diye bana verilmedi. Sanırım annemin sözlerinden etkilenerek benim kendime oy vermemden çekiniliyor. Annem ne demiş acaba? Annelerin mesajından değil, terliğinden korkun bence” ifadeleri yer aldı.

Selahattin Demirtaş’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"TV’lerde HDP-Demirtaş haberi yapmak hâlâ yasak. Gazetelerin de çok azı haberlerimizi yapıyor. Cezaevindeyse benimle ilgili haber var diye BirGün, Cumhuriyet, Evrensel gibi gazetelere incelenmek için el konulup ertesi gün veriliyor. Uygulamadan Adalet Bakanının haberi var mı acaba?

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü eki, annemle fotoğrafımız ve annemin demeci var diye bana verilmedi. Sanırım annemin sözlerinden etkilenerek benim kendime oy vermemden çekiniliyor. Annem ne demiş acaba? Annelerin mesajından değil, terliğinden korkun bence."

Demirtaş’a verilmeyen Cumhuriyet gazetesinin  Anneler Günü dolayısıyla hazırladığı ve “Demirtaş Neşesi” manşetiyle PA7AR ekinde Demirtaş'ın annesinin demeci ve birlikte çekilmiş fotoğrafı yer alıyordu.

Demirtaş’a verilmeyen ekin birinci sayfası:

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