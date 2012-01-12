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Demirtaş'a "suç duyurusu" dilekçesi Sultanbeyli'ye gönderildi ANKARA (A.A)

12 Ocak 2012 19:05

-Demirtaş'a "suç duyurusu" dilekçesi Sultanbeyli'ye gönderildi ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Genelkurmay Başkanlığının, ''Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın'' sözleri nedeniyle BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bulunduğu suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca konuşmanın yapıldığı yerde görevli bulunan Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Şikayetçinin Genelkurmay Başkanlığı tüzel kişiliği olduğu suç duyurusu dilekçesi, Genelkurmay Başkanlığının avukatınca, Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da dilekçeyi, konuşmanın yapıldığı yerde görevli olan Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Dilekçede, Demirtaş'ın, TCK'nın 301/2. maddesindeki, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'' suçunu işlediğinin yer aldığı öğrenildi. Selahattin Demirtaş, geçen günlerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in, Kürtçe eğitimi uygun bulmadığına yönelik açıklamaları üzerine, ''Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın'' demişti.  Genelkurmay Başkanlığı da ''Bir siyasi parti yöneticisinin Genelkurmay Başkanına yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır'' açıklamasını yapmıştı.

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