Demirtaş'a, 2 fezleke daha

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 206 tarihinden bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, HDP Olağan Kongresinde, \'Abdulah Öcalan fotoğrafının bulunması\' ve gözaltına alındığı gece verdiği ifadesinde, \'Yargı organlarını aşağıladığı\' gerekçesiyle iki ayrı fezleke daha hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi. Demirtaş hakkında dokunulmazlık düzenlenmesinden sonra 17 fezleke hazırlandığını belirten avukatı Mahsuni Karaman, \"Bu fezlekeler hazırlanmdan önce yasama sorumsuzluğu incelemesi yapılmıyor. Yani bu kişi bunları daha önce meclis te dile getirmiş mi bakılmıyor. Bununla ilgili de bir suç duyurusunda bulunacağız\" dedi.

ANKARA\'DAN ŞİKAYET EDİLDİ, DİYARBAKIR FEZLEKE HAZIRLADI

Ankara\'da 24 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen HDP Olağan Kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen bazı PKK\'lıların resimlerinin gösterilmesi üzerine Ankara\'da oturan bir kişinin şikayeti üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlatarak fezleke hazırladığı belirtildi. Adalet Bakanlığı\'na gönderilen fezlekede, A.C.Ç,\'nin şikayetiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma gereğince 24 Ocak 2016 tarihinde yapılan HDP Olağan Kongresi\'nde silahlı terör örgütün ele başı Abdullah Öcalan\'ın ve öldürülen bazı teröristlerin resimlerinin gösterilmemsi suretiyle terör örgütü propagandası yapıldığı ifade edildi. Fezlekede, şöyle denildi:

\"Terör örgütünün propagandasının yapıldığı bu kongrede Selahattin Demirtaş\'ın da katıldığı ve bu kongrede eşbaşkan seçildiği, bu suretle ötürü, cebir ve şiddeti meşru göstermek suretiyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediği anlaşılmakla, şüphelinin halen HDP İstanbul Milletvekili olması nedeniyle hakkında TBMM\'ince Anayasamızın 83\'üncü maddesi gereği yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının aldırılması hususu takdirlerinize arz olunur.\"

\'YARGI TİYATROSU\' SÖZÜNE FEZLEKE

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında hazırlanan başka bir fezlekede ise, Diyarbakır\'da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı gece Cumhuriyet Başsavccılığı\'na verdiği ifadede, yargı organlarını aşağılama suçu işlediği belirtildi. Adalet Bakanlığı\'na gönderilen fezlekede, zorla getirme işlemi sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı\'na vermiş olduğu 4 Kasım 2016 tarihindeki ifadesinde, şöyle denildi:

\"Bizler seçilmiş halk temsilcileriyiz. Şahsımızı değil, bizi seçen seçmen kitlesini temsil ediyoruz. Şu anda da yasamanın parlamentonun dokunulmazlığa sahip bir üyesiyim. Milletvekili sıfatıyla karşınızdayım. Benim temsil ettiğim bu kimiliğe ve halkın iradesine saygısızlık yapılmasına izin vermem mümkün değildir. Ben adil ve tarafsız bir yargı huzurunda hesap vermekten asla çekinmiyorum. Vermeyeceğimi hiç bir hesabım da yoktur. Ülkemizde yargının saygınlığı ayaklar altında iken, düğmesiz olan cüppelerini iliklemeye çalışan böylesi bir yargılamanın öznesi olmayı da asla kabul etmeyeceğim. Sizin şahısınıza ve kişiliğinize yönelik hiç bir tereddütüm veya saygısızlığım yoktur. Ancak, şaibelerle dolu bir siyasi geçmişe sahip olan Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargı tiyatrosuna figüran olmayı kabul etmiyorum. Soracağınız hiç bir soruya cevap vermeyeceğim. Yapacağınız hiçbir yargılama faaliyetinin adil olacağına inancım yoktur. Benim buraya getirilmem bile hukuk dışıdır. Siyasetçilerin siyaset arenasındaki muhattapları yine siyasetçilerdir, yargı mensupları değildir. Bu anlamda sizler evrensel ve demokratik hukuk ilkelerine ve Türkiye\'nin imzalamış olduğu aynı zamanda bir anayasa hükmünde olan uluslararası anlaşmalara bağlı olması gereken yargı mensupları olarak siyasi oyunların ve tezgahların parçası olmayı reddetmelisiniz. Sizlerden hiçbir talebim ve beklentim yoktur. Siyasi faaliyetlerim nedeniyle ancak beni seçen halkım ve seçmenlerim siyasetten sorgulayabilir.\"

Fezlekede, Demirtaş\'ın beyanı incelendiğinde, TCK\'nın 301/1\'inci maddesinde düzenlenen, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargı organlarını aşağılama suçunu işlediği anlaşıldığı ifade edilerek, \"Buna göre, İstanbul HDP Milletvekili olan Selahattin Demirtaş hakkında TBMM\'ince Anayasamızın 83\'üncü maddesi gereği Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hususunu takdirinize arz olunur\" denildi.

Demirtaş\'ın avukatı Mahsuni Karaman, dokunulmazlık düzenlenmesinden önce müvekili hakkında 96 fezleke hazırlandığını, düzenlemenin meclisten geçmesinden sonra ise 17 fezleke daha hazırlandığını belirterek, \"Bu fezlekeler hazırlanmdan önce yasama sorumsuzluğu incelemesi yapılmıyor. Yani bu kişi bunları daha önce meclis te dile getirmiş mi bakılmıyor. Aynı konuşma ile ilgili 2-3 fezleke ayrı ayrı hazırlanmış. Bununla ilgili de bir suç duyurusunda bulunacağız\" dedi.