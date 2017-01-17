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BBC Türkçe

Demirtaş'a 142, Yüksekdağ'a 83 yıla kadar hapis istemi

Tutuklu HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkındaki soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın 142, Yüksekdağ'ın ise 83 yıla kadar hapsi istendi.

17 Ocak 2017 19:33

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a yönelik soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı.

İddianamede, Demirtaş'ın 142, Yüksekdağ'ın ise 83 yıla kadar hapsi istendi.

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Anadolu Ajansı'nın haberinde, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel başkanlarından Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı" ifadeleri yer aldı.

Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van ve Bingöl cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada ifade vermeye gitmedikleri gerekçesiyle Kasım ayı başında gözaltına alınan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, daha sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmışlardı.

Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen operasyonlarla Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu HDP'den 12 milletvekili tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.

Tutuklu bulunan HDP'li milletvekilleri arasında İdris Baluken, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım, Selma Irmak, Ferhat Encü ve Leyla Birlik de bulunuyor.

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