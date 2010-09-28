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Demirtaş'a 10 ay hapis cezası

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK propagandası yapmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

28 Eylül 2010 03:00

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK propagandası yapmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.


BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan Diyarbakır'da yargılandığı davada suçlu bulundu.


Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ı 10 ay hapis cezasına çarptırdı.


Selahattin Demirtaş, 3 yıl önce İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı’yken, Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna dikkat çekmek için Roj TV'de yaptığı konuşma nedeniyle davalık olmuştu.

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