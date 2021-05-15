Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Filistin’e yönelik saldırıları kınadı. Demirtaş, “Zulme direnen tüm Orta Doğu halklarına ve özelde Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan İsrail saldırılarına ilişkin paylaşımda bulunan Demirtaş, “Mazlum Filistin halkına yönelik saldırıları kınıyorum. Zulme direnen tüm Orta Doğu halklarına ve özelde Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum” diye yazdı.