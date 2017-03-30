Demirtaş, Zeydan ve Tuncel açlık grevine başlıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin genel merkezine gönderdiği mesajla açlık grevine başlayacağını açıkladı.

Selahattin Demirtaş açlık grevine gerekçe olarak, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nin müdürünün uygulamalarını ve süren açlık grevlerinin bitirilmesi için adım atmamasını gösterdi.

Açlık grevine HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ve İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de katılacak.

HDP tarafından yapılan açıklamada, Demirtaş'ın parti genel merkezine şu mesajı gönderdiği belirtildi:

"Edirne Cezaevi Müdürü'nün diyaloga kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkûmlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlık grevine başlıyoruz.

"Kamuoyunu cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ve ihlaller konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz".

'nin sorularını yanıtlayan Özgürlükçü Hukukçular Platformu'ndan avukat İbrahim Bilmez de, Demirtaş'ın kararına atfen, açlık grevinin nedenini şöyle açıkladı:

"Kendilerinin kaldığı cezaevinde zaten 40 günü aşkın zamandır grevde olan tutuklular var. Haklı taleplerine idarenin ve cezaevinin sessiz kalması onları da rahatsız etmiş tabii ki. Bunun da etkisi ile, onları desteklemek amacıyla açlık grevine başlıyorlar yarın. Dönüşümlü olacak ama süreli mi süresiz mi olacağı konusunda bir bilgimiz yok."

Bazı cezaevlerinde 30, bazı yerlerde 40 gündür süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde olan tutukluların olduğunu belirten avukat, eylem ile talep edilenin "cezaevlerindeki hak ihlallerinin giderilmesi, Öcalan'a uygulanan tecridin sona erdirilmesi ve bölgede bazı köylerin ablukaya alınması" olduğunu söyledi.

Dönüşümlü açlık grevleri, tutukluların sıralı olarak ve kendilerinin belirlediği sürede açlık grevi yapması anlamına geliyor.

Avukat Bilmez, Sebahat Tuncel'in 1-5 Nisan arası açlık grevinde olacağını söyledi.

15 Şubat'ta İzmir'deki Şakran Cezaevi'nde bazı mahkûmlar açlık grevine başlamıştı. Daha sonra farklı cezaevlerindeki mahkûmlar da açlık grevi eylemine başlamışlardı.

Açlık grevindeki mahkûmlar, 'Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasını ve cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine son verilmesini" talep ediyor.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, 5 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.